‘O Massacre da Serra Elétrica’: Diretor diz que está pronto para rodar a sequência

Para os aficionados por terror, sempre haverá espaço para mais uma sequência. Esse também é o pensamento do diretor David Blue García, que revelou ter muitas ideias para fazer a continuação de ‘O Massacre da Serra Elétrica’, que estreou em 18 de fevereiro na Netflix.

“Na verdade, tenho pensado com bastante frequência no que aconteceria a seguir nesta história, ou apenas em outra história neste mesmo universo”, explicou o diretor em entrevista ao The Hollywood Reporter. “Tenho algumas ideias muito legais que adoraria ter se a Legendary quiser fazer outro filme”, continuou ele.

Veja também: Netflix anuncia Christina Ricci na série ‘Vandinha’ e aqui está tudo o que você precisa saber

Para David Blue García, uma continuidade depende do interesse da Legendary, que é o estúdio que comprou a ideia dele desde o princípio. Segundo ele, existem diversos rumos e caminhos que uma hipotética sequência poderia seguir, seja com um enredo original ou com uma continuação direta do filme que estreou em fevereiro na Netflix, com Lila ficando cara a cara com o Leatherface. Para aumentar a ansiedade de todos, o diretor não deu mais informações sobre suas possíveis e alucinantes ideias.

Os fãs do terror que viram o filme certamente vão lembrar de uma cena pós-créditos, que deixa as coisas abertas o suficiente para o desenrolar de uma nova trama. “Também há coisas que, quando vi o filme pronto, olhei para trás e desejei ter feito diferente. Então, guardei as ideias no bolso para o caso de poder fazer outro. Claro, há um teaser no final do filme, então há todo um futuro para explorar”, acrescentou o diretor.

‘O Massacre da Serra Elétrica’ é uma sequência do clássico do cinema de horror que chegou aos cinemas em 1974 e trouxe o co-roteirista do filme original, Kim Henkel e o escritor-produtor Fede Alvarez, que fez fama após as boas críticas ao filme ‘A Morte do Demônio’.

A Legendary, por outro lado, preferiu não dar nenhuma confirmação sobre a possibilidade de uma sequência ou não, mas a verdade é que ‘O Massacre da Serra Elétrica’, está gerando alguns números muito atrativos na Netflix, desde sua estreia em fevereiro, já que figurou por várias semanas na lista dos Top10 da plataforma.

O filme conta a história de um grupo de jovens que decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o maníaco da serra elétrica.

Em entrevista anterior à Entertainment Weekly, o produtor do filme, Fede Alvarez explicou do que se trata o longa: “Quando digo ‘é uma sequência direta’, não diria que mostra exatamente tudo. Eu amo muitas coisas sobre esse filme, ele é muito maluco e para o seu tempo. Mas o resto é uma bagunça em termos de cânone. Acho que cabe a você decidir quando e como os eventos dos outros filmes acontecem”.