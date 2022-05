“Meghan e Harry não vão desistir”, revela fonte sobre a série da duquesa que foi cancelada

Depois do cancelamento por parte da Netflix da série de animação ‘Pearl’, que seria produzida por Meghan Markle através da fundação Archewell, que fundou com o príncipe Harry, muito se tem especulado sobre a real razão para a decisão da gigante do streaming.

A série estava em fase de desenvolvimento, mas a Netflix cancelou a trama que contaria as aventuras de uma menina de 12 anos que encontra inscrições de várias mulheres influentes da história. As primeiras notícias que tivemos sobre ‘Pearl’ foi em julho de 2021, quando foi lançado um comunicado oficial sobre a trama assinado pela própria Meghan Markle.

‘Pearl’ foi oficialmente descartada como parte de uma onda de cortes causados pela queda de assinantes da gigante do streaming. Na época, ela divulgou: “Como muitas meninas de sua idade, nossa heroína Pearl está em uma jornada de autodescoberta enquanto tenta superar os desafios diários da vida”.

Porém, uma reportagem divulgada no The Sun, ouviu uma fonte explicou como a dupla pode não ter entendido completamente “como a coisa funciona”.

“Os executivos sentem que, em alguns aspectos, Harry e Meghan pareciam ser ingênuos sobre como o acordo funcionaria. Certamente havia uma crença de que eles pensavam que ‘Pearl’ seria simplesmente apresentada e liberada. A palavra era que eles estavam tristes porque o show não foi escolhido”, disse a fonte.

A fonte confirmou que a Netflix teria “os melhores interesses da marca” e acrescentou “só porque eles são da realeza, eles não são tratados de forma diferente dos outros na arena de comissionamento de programas”.

Apesar de ter sido dispensada pela Netflix, a Duquesa e sua equipe de produção não veem isso como um golpe fatal e agora estão explorando outros caminhos.

Meghan e o produtor executivo da série David Furnish, amigo do casal e marido de Elton John, apresentarão o projeto para redes rivais como Apple e Amazon, de acordo com o The Sun.

Uma fonte disse ainda ao The Sun: “Meghan e Harry não vão desistir de levar Pearl para a tela. Eles estão determinados a não deixar que todo o trabalho e esforços criativos colocados na ideia simplesmente desapareçam”.

“A Netflix tem um acordo padrão com eles, típico de Hollywood, permitindo que eles lancem projetos rejeitados por eles para outros canais. Esta é uma prática comum nos círculos de TV em Hollywood”, finalizou a fonte ao The Sun.