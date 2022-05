Meghan Markle recebe convite para se filiar ao partido do presidente Joe Biden

Valerie Biden Owens, irmã do presidente norte-americano Joe Biden, convidou Meghan Markle a se filiar ao Partido Democrata dizendo que a duquesa seria “bem-vinda para entrar” e que seria uma ótima candidata à presidência dos Estados Unidos.

A declaração aconteceu durante uma entrevista de Valerie ao programa de televisão Good Morning Britain da ITV, emissora britânica de televisão. “É maravilhoso ter mulheres na política, quanto mais mulheres tivermos, melhor nosso sistema democrático funcionará”.

“Abraçamos todas as mulheres e as convidamos a entrar e se juntar ao Partido Democrata”, acrescentou Valerie e, quando perguntada se ela achava que a duquesa de Sussex seria uma boa candidata à presidência, Biden Owens disse: “sim, talvez, é claro que sim”.

Os Sussex têm uma relação de longa data com os Biden, para sermos exatos trata-se de uma amizade de mais de 10 anos, e há rumores de que Meghan Markle teria feito networking entre membros do partido de Joe Biden com o objetivo de construir uma campanha e iniciar uma carreira política nos Estados Unidos. Essa informação nunca foi confirmada oficialmente pelo porta-voz da duquesa, mas é um assunto que sempre retorna quando a imprensa britânica e americana falam sobre política e Meghan.

A irmã de Joe Biden está lançando seu livro de memórias, ‘Growing Up Biden: A Memoir’, e aproveitou a entrevista na televisão britânica para confirmar que Joe Biden concorreria à presidência novamente em 2024.

Mas, Valerie não é a única a falar sobre a possibilidade de que Meghan Markle entre para a vida política dos Estados Unidos. Em março do ano passado, o ex-presidente Donald Trump disse ao programa FOX Business News que não se considera um “fã” de Meghan e disse ainda que a Rainha Elizabeth II é uma “pessoa magnífica”.

“Não sou fã dela (Markle), das coisas que ela fala da Família Real, da Rainha (…) Conheci a Rainha e acho que a rainha é uma pessoa magnífica e eu não sou fã de Meghan”, afirmou o ex-presidente.

Trump também comentou na época sobre as eleições para presidente dos Estados Unidos, em 2024. No mesmo mês, março de 2021, um ex-membro do governo de Tony Blair, fez declarações sobre Meghan ao tabloide britânico Daily Mail. De acordo com essa fonte de “forte conexão com Washington”, a Duquesa estaria pensando em se candidatar à presidência.

A fonte, não revelada pelo jornal, revelou ainda que Meghan começou a estabelecer contatos com figuras proeminentes do Partido Democrata. Seu objetivo seria “formar as equipes de campanha e arrecadação de fundos”. Tais fundos seriam necessários para ter uma chance nas próximas eleições presidenciais.