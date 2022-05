Sessão da Tarde: Rainha da Espanha inspirou cena de ‘Um Bom Partido’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (9) o filme “Um Bom Partido”, lançado em 2012. O longa conta com três rostos bem conhecidos: Gerard Butler (”300″), Jessica Biel (”O Ilusionista”) e Uma Thurman (”Kill Bill”).

O longa conta a história de George (Butler), um ex-jogador de futebol que percebe que passou anos distante de sua família por conta de sua carreira no esporte.

Ele tenta se reaproximar de sua ex-esposa, Stacie (Biel), e de seu filho, Lewis (Noah Lomax). Para isso, ele passa a treinar a equipe na escola do garoto.

Contudo, seus planos podem ir por água abaixo, já que a fama o torna um atrativo para as mães da escola - e, como conhecido mulherengo, ele tem dificuldades para deixar “passar oportunidade”.

Confira quatro curiosidades sobre os bastidores de “Um Bom Partido”, de acordo com o IMDb:

Inspiração na rainha da Espanha

No filme, George conta sobre conhecer a rainha no vestiário. Essa é uma história real, do jogador de futebol espanhol chamado Carles Puyol. Ele conheceu a rainha Sofia ao sair do chuveiro, logo depois de ser o responsável pelo único gol da Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2010. A seleção espanhola venceu o campeonato daquele ano, posteriormente.

Diretor revoltado

O diretor de cinema italiano Gabriele Muccino, responsável pelo filme, fez questão de dizer publicamente que não aprovava o longa. Ele disse que a história teve muitas interferências do estúdio e que ele teve uma relação conturbada com a estrela principal do filme, Gerard Butler.

Homenagem a filme clássico de faroeste

Em um determinado momento, Lewis usa a palavra “plethora”, pouco comum no vocabulário atual do inglês. O termo significa “muito” e parecer ser uma homenagem ao vilão El Guapo, do clássico do faroeste “Três Amigos!”, lançado em 1986.

Dobradinha Butler + O’Brien

A dupla de atores Sean O’Brien (que interpreta o assistente técnico de George) e Gerard Butler repetiram a parceria no ano seguinte, com o filme “Invasão à Casa Branca”.

