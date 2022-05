Cinco filmes sobre mãezonas para assistir no Dia das Mães

Chegou o dia delas, que são as primeiras amigas, que brigam com você e que enfrentam o mundo por você: o Dia das Mães, celebrado este ano neste domingo (8).

O Metro World News separou cinco filmes sobre mãezonas de todos os tipos - super amorosas, briguentos, batalhadoras - para você assistir com a sua, confira!

Minha Mãe é Uma Peça

Onde assistir: Globoplay e Netflix

Famosos que estão no elenco: Paulo Gustavo (”Vai que Cola”), Rodrigo Pandolfo (”Faroeste Caboclo”) e Mariana Xavier (”A Força do Querer”)

Sinopse oficial: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado.

Mamma Mia!

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Meryl Streep (”O Diabo Veste Prada”) e Amanda Seyfried (”Querido John”)

Sinopse oficial: Numa ilha paradisíaca na Grécia, Sophie (Amanda Seyfried) vai se casar e deseja a presença de seu pai desconhecido. Ao roubar o diário da mãe, a jovem descobre três possíveis candidatos e os convida em segredo para a celebração. Muita música, drama e diversão vão embalar os acontecimentos até o grande dia.

Que Horas Ela Volta?

Onde assistir: Globoplay e Netflix

Famosos que estão no elenco: Regina Casé (“Amor de Mãe”) e Helena Albergaria (“Trabalhar Cansa”)

Sinopse oficial: Após deixar a filha no interior e passar 13 anos como babá em São Paulo, Val (Regina Casé) tem estabilidade financeira mas convive com a culpa por não ter criado sua filha, Jéssica (Camila Márdila). Um telefonema lhe abre uma segunda chance.

Extraordinário

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Jacob Tremblay (”O Quarto de Jack”), Julia Roberts (”Uma Linda Mulher”) e Owen Wilson (”Uma Noite no Museu”)

Sinopse oficial: Auggie (Jacob Tramblay) tem um novo desafio: a escola. Com 10 anos, ele já passou por 27 cirurgias devido a uma deformidade que tem no rosto. Julgado como diferente, ele conta com a ajuda da família para enfrentar a nova fase.

Sexta-Feira Muito Louca

Onde assistir: Disney Plus

Famosos que estão no elenco: Jamie Lee Curtis (”Halloween”) e Lindsay Lohan (”Meninas Malvadas”)

Sinopse oficial: Uma mãe que trabalha demais e sua filha não se dão bem. Quando mudam de corpo, cada uma é forçada a se adaptar à vida da outra durante uma estranha sexta-feira.

