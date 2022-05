Esses são os memes mais divertidos da primeira semana do ‘No Limite 6’

A estreia de Fernando Fernandes no “No Limite 6″ empolgou a audiência da Globo. Diferente de André Marques, que foi criticado por estar muito apagado na edição passada, o ex-BBB foi elogiado por ser “perfeito para o reality show”.

Nas redes sociais, a primeira semana do reality show de sobrevivência da Globo rendeu muitos memes com os participantes e, também, com Fernando Fernandes, que apresenta o reality.

Tribo Lua vence a prova da imunidade do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Em um post, um perfil comentou que o apresentador do “No Limite 6″ “vazou tipo He-Man”, lembrando do desenho clássico. Outros falaram que na estreia, o paratleta chegou com tudo, ao saltar de paraquedas: “Chegada de milhões do Fernando Fernandes”.

Os elogios ao apresentador não pararam por aí: “Já gostei do Fernando Fernandes pulando de paraquedas andando de moto, berrando no megafone. 100% no clima ‘NoLimite’”. Há quem decidiu falar do estilo do ex-BBB: “Fernando Fernandes tem um topete de respeito”. Teve ainda quem comparasse o paratleta a Zeca Pagodinho, enquanto outros compararam o ex-BBB com André Marques.

CONFIRA ALGUNS POSTS

Pires: "caí do cavalo com a bandeira gay balançando"



ele é o Félix do #NoLimite pic.twitter.com/GSMQc2Ky25 — Matheus (@odontinho) May 6, 2022

Acho injusto o prêmio do #NoLimite ser apenas 500K com essas provas pesadas, sendo que o Arthur ganhou 1,5M no bbb só se fazendo de coitado. pic.twitter.com/2iV0BtbMzy — Nicolas (@famosowho) May 4, 2022

Brasileiro sendo Brasileiro, sangue e suor viver #NoLimite pic.twitter.com/kc2PMGLG18 — Janaron Uhãy Pataxó 🏹 (@janaronpataxxo) May 6, 2022

“Caí do cavalo com a bandeira do arco-íris balançando” #NoLimite pic.twitter.com/q2lOZQI1in — Muka do Space 🆘💉🗣 (@falamuka) May 6, 2022

Além dos memes, a primeira semana do “No Limite 6″ foi radical e não perdoou ninguém. Na terça-feira (03), os 24 competidores já tiveram que correr contra o tempo para vencer três provas inéditas e o mesmo aconteceu na quinta-feira (05).

Depois das disputas na terça-feira, a tribo Lua foi para o portal da eliminação, onde escolheram mandar Dayane para fora do reality show. Já na quinta-feira, a tribo Sol perdeu a prova de imunidade e também enfrentou Fernando Fernandes e optou em mandar Verônica para fora do acampamento.

Dayane, da tribo Lua, é a primeira eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

“”A minha cabeça não estava preparada para viver e o meu limite chegou. Só tenho a agradecer com a minha tribo, todos foram maravilhosos comigo. Mas eu estou em paz, agora é descansar. A gente sabe o limite que a gente chega para pedir esse momento”, disse Verônica, ao deixar o programa.

Neste domingo (08), Dayane e Verônica participam do “No Limite: A Eliminação” e conversam com Ana Clara sobre a experiência de viver no acampamento e, também, sobre as provas que passaram no reality show da Globo.

Verônica chora ao descobrir que está eliminada do "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

