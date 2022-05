Ana Maria Braga prova bebida alcóolica coreana de banana e diverte a web: ‘Sextou’

Ana Maria Braga surpreendeu o público ao provar uma bebida coreana sabor banana no “Mais Você”, da TV Globo, desta sexta-feira (6). O que chamou a atenção é o fato do produto conter álcool e ser consumido pela apresentadora durante a manhã. Na web, os internautas se divertiram: “Sextou”.

A bebida foi levada ao estúdio pelo repórter Mateus Luz, que mostrou vários produtos coreanos adquiridos em um supermercado asiático no bairro da Liberdade, em São Paulo. Entre as iguarias estava a bebida alcoólica sabor banana e a apresentadora não hesitou em querer experimentar.

“Tem álcool, Ana, vamos deixar para o final? Não são nem 10h da manhã de sexta-feira, acha que sextou desse jeito?”, disse o repórter.

Mas a apresentadora insistiu em provar a bebida. “Acha que vou me perder? Hoje é sexta”, brincou a apresentadora.

Nas redes sociais, muitos usuários aprovaram a iniciativa de Ana Maria e já declararam iniciados os trabalhos do fim de semana. “Sextou ne Namaria!? Kkkkkkkkkkkkkkkk”, escreveu um internauta.

“A Namaria tomando coquetel alcoólico de banana 9h da manhã. Como eu queria estarrrr”, destacou outra postagem.

Engasgo ao vivo

Ana Maria agradeceu o carinho dos fãs após se engasgar no fim do ao vivo na manhã de quarta-feira (4). Ela precisou ser socorrida pela equipe médica da emissora e a edição foi encerrada por colegas do matinal (veja o vídeo abaixo).

“Agradeço pelo carinho...recebi muitas mensagens. Fazer o que eu faço aqui, ao vivo, requer muita prática e acabei respirando antes da hora [e engasgou]. Achei que ia morrer ao vivo, mas fui socorrida pela equipe médica, a quem agradeço”, disse ela ao abrir o programa na quinta-feira (5).

A apresentadora comia um pedaço de bolo de laranja, já no fim do programa, quando acabou se engasgando. Ao perceberem, Louro Mané e a repórter Ju Massaoka seguiram com a atração para que Ana Maria se recuperasse. Porém, ela não conseguia falar e a edição foi encerrada de vez.

“Vamos pro intervalo... Não, não vamos pro intervalo. Vamos encerrar o programa. E tem mensagem pra encerrar, gente? Sei lá. Fiquem com o ‘Encontro’”, disse Ju, enquanto Ana Maria seguia sem conseguir falar.

A apresentadora precisou ser socorrida pela equipe médica da emissora. Logo em seguida, a TV Globo se posicionou sobre o caso, já que os espectadores ficaram preocupados e começaram a cobrar notícias sobre o incidente nas redes sociais.

“Está tudo bem com a Ana Maria. Ficou tudo bem. Ela foi atendida pela equipe médica da TV Globo e amanhã [quinta-feira] estará de volta ao ‘Mais Você’”, informou a jornalista Valéria Almeida, durante o boletim “Bem Estar”, do “Encontro”.