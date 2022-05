Tudo o que sabemos sobre Pat, personagem de Paolla Oliveira em ‘Cara e Coragem’

Falta pouco: no final de maio, Paolla Oliveira retorna às telinhas como Pat, a protagonista de “Cara e Coragem”, a próxima novela das 19h da TV Globo.

O novo folhetim substitui “Quanto Mais Vida, Melhor!”, que vem crescendo em audiência na reta final. Com “Cara e Coragem”, a emissora espera recuperar os índices pré-pandemia - e se depender do esforço de seu elenco, tem tudo para conseguir.

A nova novela segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

Pat é descrita como “dura na queda, racional, pé no chão, divertida e corajosa, na profissão e na vida”. Ela é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), com quem tem dois filhos, Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso). Contudo, ela nutre uma paixão secreta por seu companheiro de profissão, Moa.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Ela colaborou com Walcyr Carrasco nas novelas Sete Pecados, Caras e Bocas e Morde & Assopra. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil”, “A Lei Do Amor” e “Verdades Secretas II”.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

Paolla Oliveira está empolgada com sua nova personagem. Ao longo dos últimos meses, ela compartilhou diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

