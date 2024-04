VÍDEO: Câmeras de posto registraram os últimos momentos de empresários achados mortos em carro

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis registraram os últimos momentos de vida dos empresários Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28, que foram achados mortos dentro de um carro na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. O casal voltava de uma viagem a passeio para a Argentina e parou no local para descansar. A suspeita da polícia é que eles foram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono.

Veja abaixo o vídeo divulgado pelo portal “São Carlos Agora”:

O vídeo mostra quando Renato desceu do veículo, um Hyundai Tucson, e seguiu para o banheiro do posto. Logo depois o homem voltou para o carro e dirigiu até uma área mais afastada, desligando os faróis. As imagens revelam, ainda, o momento em que pessoas observam o carro e depois a chegada dos agentes da Polícia Militar.

O casal foi achado sem vida na tarde do último domingo (28). Os PMs tiveram que quebrar os vidros para conseguir abrir o carro, que estava ligado e com o ar-condicionado ativo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os socorristas atestaram que o casal já estava morto. A suspeita é que o casal tenha sido vítima de intoxicação por monóxido de carbono.

O caso passou a ser investigado e a polícia recebeu a informação de que o carro parou no posto por volta da meia-noite de sábado (27). O resgate só foi efetuado por volta das 15h de domingo.

Os agentes destacaram que as vítimas não tinham sinais de violência e, como o carro seguia ligado, a suspeita é de morte por asfixia. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), que fará exames para atestar as causas das mortes.

A previsão é que os corpos sejam enterrados nesta terça-feira (30), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Renato Dias de Oliveira e Bianca Alves Francisco de Oliveira foram encontrados mortos dentro do carro ligado em um posto na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, São Paulo (Reprodução/São Carlos Agora)

Perícia no carro

O caso foi registrado na Delegacia de Cajati, que também requisitou uma perícia no veículo, que é realizada por uma empresa especializada que fica em Registro, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a perícia deve apontar se houve falhas no sistema do veículo ou vazamento de gás para dentro do automóvel, já que a principal hipótese é de intoxicação por monóxido de carbono. A corporação também aguarda ainda o laudo do IML, que deve atestar as causas das mortes.