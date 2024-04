Dia do Trabalho: confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de 1º de maio

Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalho em São Paulo

Nesta quarta-feira, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho. O feriado internacional celebra as conquistas obtidas pelos trabalhadores ao longo da história. Por conta da data, muitos serviços e órgãos públicos terão o funcionamento afetado em São Paulo.

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso no feriado, assim como bancos, Correios e agências do Poupatempo fecham. Já os serviços de saúde, transportes e alguns equipamentos culturais seguirão em atendimento.

Veja abaixo o que abre e fecha no feriado em SP:

Saúde

Os hospitais estaduais vão manter o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Mandaqui funcionarão, excepcionalmente, das 8h às 16h.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam na quarta-feira. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da Capital, também estarão fechados.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), não haverá expediente em nenhuma das unidades na quarta-feira. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também não funcionarão no feriado.

Na rede municipal, os Hospitais Dia, Unidades de Pronto Atendimento, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente, inclusive para vacinação contra influenza, dengue (na faixa etária de 10 a 14 anos) e multivacinação.

Rodízio Municipal de Veículos

Por conta do feriado, a Prefeitura de São Paulo determinou a suspensão do rodízio municipal de carros no centro expandido da cidade. Desta forma, os carros com placa final 5 e 6, que não poderiam transitar no centro expandido da cidade nos horários de rodízio, estão liberados.

Também estão suspensas nesta quarta-feira as demais restrições existentes na cidade, como Rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

De acordo com a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), a ciclofaixa será ativada amanhã e o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) funcionará conforme a sinalização do local.

O rodízio retorna na quinta-feira (2), com a proibição de circulação das placas 7 e 8 na região do mini-anel viário da cidade, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras. O horário de funcionamento do rodízio é das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Transporte público

Nesta quarta-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô circularão com programação de feriado. A operação será monitorada e, se necessário, serão adicionados trens reservas.

Na CPTM, as cinco linhas da empresa vão circular com intervalos iguais aos de um feriado. As informações com os intervalos das linhas podem ser obtidas na internet.

Já os ônibus da EMTU, que circulam nas cinco Regiões Metropolitanas do estado, funcionarão com programação horária de domingo. As informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site ou no aplicativo da EMTU.

Já a SPTrans informou que vai disponibilizar 175 vans do Serviço Atende + no feriado para realizar o transporte de passageiros para 28 eventos. O serviço categoria de transporte porta a porta gratuita, para locomoção dos usuários em atividades relacionadas à saúde, culturais, de lazer e integração. O serviço é destinado a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência.

Além disso, 17 linhas terão seus itinerários desviados para festas e comemorações do Dia do Trabalho.

Bancos

Por conta do feriado, os bancos não terão expediente nesta quarta-feira. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período.

O órgão ressalta que os clientes poderão usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

As contas de consumo, como água, energia e telefone, e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 2 de maio. Os tributos, normalmente, já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, de acordo com a Febraban.

Correios

Não haverá funcionamento nas agências dos Correios no dia 1º de maio. Segundo a instutuição, as atividades voltam ao normal na quinta-feira.

Durante o feriado, a Central de Atendimento estará disponível somente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia: Chat com a atendente virtual dos Correios (Carol); Fale Conosco; e pelo Autoatendimento – 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados nesta quarta-feira e voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, com agendamento prévio.

O governo ressalta que o agendamento prévio deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais. Durante o feriado, as opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal do órgão, aplicativo Poupatempo, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Bom Prato e Espaço Prevenir

O Programa Bom Prato, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), abrirá 31 das suas 75 unidades fixas do estado nesta quarta-feira. Na quinta-feira (2), o funcionamento volta ao normal.

Confira a relação das 31 unidades que abrem aos feriados e finais de semana: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, BP Refeitório Luz, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.

Os endereços das unidades fixas e móveis podem ser conferidos na internet.

Parques e museus

O governo estadual destacou que os parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo estarão abertos no feriado. Os horários podem ser conferidos clicando no link.

Já a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante o Dia do Trabalho. Veja detalhes abaixo:

Museus:

Pinacotecas – 10h às 18h

Memorial da Resistência – 10h às 18h

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 16h30

Museu de Arte Sacra – 9h às 17h

Museu das Favelas – 10h às 17h

Museu Catavento – 9h às 16h

Museu da Imagem e do Som e Experience – 10h às 18h

Museu do Futebol – 9h às 18h

Museu Casa das Rosas – 10h às 17h30

Museu Casa Guilherme de Almeida – 10h às 18h

Museu Casa de Portinari – 9h às 20h

Museu da Imigração – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 18h

Museu Felícia Leirner – 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – 9h às 18h

Paço das Artes – 12h às 18h

Bibliotecas

Biblioteca Villa-Lobos – 9h30 às 18h30

Biblioteca de São Paulo – 9h30 às 18h30

Teatros

Teatro Sérgio Cardoso – Sessões às 15h e 20h

Theatro São Pedro – Fechado

Teatro de Araras Maestro Francisco Paulo Russo – Fechado

Espaços culturais