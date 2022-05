‘Pantanal’: Beijo de Jove faz Juma esquecer o medo de voar para o Rio de Janeiro

Juma (Alanis Guillen) está prestes a viajar de avião para conhecer o Rio de Janeiro. Em “Pantanal”, a cena acontecerá, após José Leôncio (Marcos Palmeira) brigar com Jove (Jesuita Barbosa), que decide voltar para a casa da mãe.

Mas, antes de ir embora da fazenda, o rapaz diz ao pai que não quer mais ver a cor do dinheiro dele e que agora está se libertando de sua autoridade. Nos próximos capítulos da trama, o jovem fotógrafo pede para que Tadeu (José Loreto) prepare o avião.

No voo, Jove revela que é apaixonado por Juma (Alanis Gillen) e pede ao peão que volte e faça um pouso perto da tapera onde vive a moça. Ele pede para que ela vá com ele e, durante o seu primeiro voo, a menina-onça vai acabar dando um beijo no filho de Madeleine (Karine Teles).

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) fica com medo do voo para o Rio de Janeiro (Reprodução/Globo)

Ao chegar no Rio de Janeiro, Juma e Jove terão que enfrentar a família Novaes, principalmente a avó, Mariana (Selma Egrei), e a mãe, Madeleine, que não aceitam muito bem a visita da nova integrante.

Além disso, Jove acaba revelando para a avó que dispensou o dinheiro e a herança de José Leôncio. Na conversa, o fotógrafo acaba falando sobre a quantidade de bens do pai.

No remake da novela "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) revela que não quer herança de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Globo)

“Ele tem mil fazendas e escritórios em Cuiabá, Campo Grande... até em São Paulo! Que é onde funciona a sede da Agropecuária José Leôncio. Fora o gado que ele cria no Pantanal, ele tem tudo o quanto é o tipo de negócio, aviões, essas coisas todas”, revela o jovem, deixando a avó perplexa.

Na conversa, Mariana acaba reforçando que ele tem direito a tudo aquilo e Jove diz: “Chegou [a falar sobre isso]. Na verdade, ele queria me arrastar com ele, pra me mostrar as fazendas, as milhões de cabeças de gado, os escritórios... Tudo o que eu deveria herdar um dia...”

Em "Pantanal", Mariana (Selma Egrei) dá bronca em Jove (Jesuita Barbosa) (Reprodução/Globo)

Em seguida Mariana questiona: “Deveria?!” e Jove responde: “Deveria, vó... Porque eu abri mão de tudo!” deixando ela sem chão.

