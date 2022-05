José Leôncio começa a desconfiar da identidade do Velho do Rio; veja a história

Velho do Rio (Osmar Prado) e José Leôncio (Marcos Palmeira) no remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

Desde que Jove (Jesuita Barbosa) voltou à fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) está desconfiado de quem seria o Velho do Rio (Osmar Prado) no remake da novela “Pantanal” e, agora, pode ser uma questão de tempo até descobrir a identidade do protetor da natureza.

Nos próximos capítulos da novela de Bruno Luperi, o Velho do Rio (Osmar Prado) sofrerá um ataque de Muda (Bella Campos) e acabará se escondendo no rio, mas alguns personagens da trama vão perceber a movimentação estranha e, entre eles, está Zé Leôncio (Marcos Palmeira).

Depois de levar um tiro de espingarda de Muda (Bella Campos), que tenta matar a onça em que supostamente é a reencarnação de Maria Marruá (Juliana Paes), o Velho do Rio se transforma em uma sucuri e vai buscar refúgio em uma canoa, que está no rio. Neste momento, José Leôncio (Marcos Palmeira) observa tudo e começa a desconfiar do animal.

Velho do Rio (Osmar Prado) vai morrer em "Pantanal"? (Reprodução/Globo)

Na cena, José Leôncio (Marcos Palmeira) fica de perna bamba e acabará fugindo, mesmo desconfiado. Na trama, o personagem de Osmar Prado será salvo por Trindade (Gabriel Sater), um misterioso peão que chega ao remake de “Pantanal” e revela ter um pacto com o diabo.

Vale lembrar que José Leôncio acredita que Jove (Jesuita Barbosa) foi salvo por seu avô, Joventino (Irandhir Santos), que desapareceu na primeira fase da novela da Globo. O ex-marido de Madeleine (Karine Teles) acredita que o Velho do Rio (Osmar Prado) é seu pai, descartando que ele tenha morrido.

Na novela "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuita Barbosa) conversam sobre o Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

Além do protetor da natureza, Jove (Jesuita Barbosa) foi salvo por Juma Marruá (Alanis Guillen), que deixou o jovem fotógrafo ficar em sua tapera até se recuperar.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original, que foi escrito por Benedito Ruy Barbosa, em 1990. A trama foi originalmente exibida na extinta TV Manchete.

