Camilla Camargo homenageia Wanessa após anúncio de separação

A atriz Camilla Camargo fez uma postagem nas redes sociais para homenagear a irmã, Wanessa Camargo, que anunciou a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento.

Em uma foto, na qual aparece com o marido, o diretor audiovisual Leonardo Lessa, Wanessa e o ex-cunhado, Camilla escreveu “Always”, que em português quer dizer “Sempre”. A atriz completou a postagem com um emoji de coração.

O anúncio da separação de Wanessa, de 39 anos, ocorreu na segunda-feira (2), quando a cantora fez uma postagem nas suas redes sociais.

No texto, postado em conjunto, Wanessa e Marcus falaram sobre o fim do casamento e destacaram que a decisão foi unânime e pacífica após uma reflexão feita pelo casal.

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal”, diz o início do texto postado no Instagram.

“Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, concluem o comunicado.

A cantora e o empresário tiveram dois filhos -- João Francisco, de 7 anos, e José Marcus, de 10 anos.

Apoio de seguidores

Os seguidores de Wanessa deixaram apoio em sua postagem, com muitas mensagens de carinho à cantora.

“Um ciclo que acabou, Wan. Aprenderam juntos o que tinham que aprender, e a vida vai seguir. Os frutos estarão sempre aí, e a busca pela felicidade é a motivação de todos nós, sempre”, escreveu um seguidor.

“Boa sorte nesta nova fase e muita força para superar as angústias que vêm junto com a separação! Depois tudo fica bem e muito melhor”, concluiu uma de suas seguidoras.

“Sejam felizes! Muito carinho e respeito por vocês! Família é toda aquela que habita no mesmo coração e não exatamente na mesma casa. Que Deus ilumine os próximos passos e projetos, muita luz, serenidade e bênçãos em todos os âmbitos!”, escreveram.