Famoso pelo meme ‘opa não é bolo’, gato Januário morre no Ceará

Gato Januário, do meme 'opa não é bolo', morre no Ceará (Reprodução/Facebook)

O gato Januário, que fazia sucesso nas redes sociais depois de ter sido “confundido” com um bolo pelo seu tutor, Carlos Nogueira Rocha, morreu na última sexta-feira (29), no Ceará. A informação foi confirmada pelo dono do animal em postagem feita no Facebook na segunda-feira (2).

“Pessoal vir [sic] aqui avisar que nosso querido Januário virou uma estrelinha, ele já tava velhinho”, publicou Carlos.

O perfil do gato tem mais de 200 mil seguidores, que acompanhavam a rotina dele e do dono. Após o anúncio da morte, o assunto chegou a ficar entre os mais comentados no Twitter ao longo da segunda-feira.

Muitos internautas lamentaram a morte de Januário e desejaram solidariedade ao dono. Veja algumas reações abaixo:

Descanse em paz, querido gato Januário... pic.twitter.com/bmltabLTdz — ribamar gamer - Assista a RibaReview! 📌 (@ribamarnanet) May 2, 2022

R.I.P. Januário, o gato caramelo que parece um bolo de fubá pic.twitter.com/uy0MVJ9BvS — chicolitos 🐞 (@chicolitros) May 2, 2022

cara, eu to mal, n fala cmg n



meu cachorro só se chama Januário por causa desse gato 🥺🌟 pic.twitter.com/z1GFXgz9H7 — Alice Kalik 🏁 (@kalikalice) May 2, 2022

Queria prestar meus pêsames ao Gato Januário, que infelizmente virou uma estrela no céu. Vá em paz guerreiro pic.twitter.com/j1yrftz5Rp — Lipe 🇾🇪 | 📺: Breaking Bad: (@lipezeirakkk) May 2, 2022

Comassim o gato januario morreu??? pic.twitter.com/EM1H2ivBbK — thiagoan 🧜🏽‍♀️ (@othiiag0) May 2, 2022

Januário e seu tutor viraram meme após uma publicação feita em 18 de abril de 2019, quando Francisco brincou com a semelhança entre o gato e um bolo. “Vamos tomar café com bolo. Opa não é bolo não, é o Januário”, dizia a legenda da publicação.

O meme de Januário ainda circula com frequência em redes sociais. Depois de tanto sucesso, a rotina do animal e de outros gatos que Carlos cuidava também acabou virando tema de outras publicações.

No dia 22 de abril, o dono já havia publicado sobre a morte de outro gato, o Jacó. “Hoje eu acordei com a triste notícia que meu gatinho Jacó tinha fugido para BR que fica há um quarteirão daqui. E o carro pegou ele, estou muito triste”, disse o tutor na ocasião.