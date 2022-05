Ana Clara revela se trocaria o ‘Big Brother Brasil’ pelo ‘No Limite’

Presença garantida em muito “BBB”, Ana Clara está de volta ao “No Limite”, que estreia na próxima terça-feira (03), após a novela “Pantanal”. Como aconteceu no ano passado, quando o elenco foi formado por ex-participantes do “Big Brother Brasil”, ela vai entrevistar os eliminados aos domingos.

Mas, será que Ana Clara, que também participou de uma temporada do “BBB”, trocaria o luxo da mansão para viver os perrengues da selva? Segundo ela a resposta para esta pergunta seria não: “”Eu não participaria, porque sou muito competitiva. Provavelmente, eu voltaria com várias peças faltando no meu corpo”, brincou a famosa.

Ana Clara entrevista os eliminados do "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Outra questão que incomodaria Ana Clara no reality show de sobrevivência seria ficar exposta ao clima o dia inteiro: “Acho que meu limite no programa seria o calor. Ficaria muito incomodada com aquele calor, ficar andando no sol. Iria ficar muito irritada.

Mas, a ruiva garante que seu lado competitivo também iria aflorar como foi nas provas de resistência do “BBB”, quando ao lado de Kaysar Dadour, ela venceu uma das mais longas disputas: “Eu não gostaria de perder nas provas, como a da duna. Com certeza não iria conseguir subir aquilo de uma vez, mas ia acabar querendo chegar em primeiro e desmaiar”, contou a apresentadora.

Fernando Fernandes apresenta o "No Limite 6" (Reprodução/Globo)

Cena icônica no “BBB”

Após quatro anos longe da casa do “BBB”, Ana Clara refez uma das cenas mais marcantes de sua trajetória no reality show.

Na última terça-feira (26), dia da final do “BBB 22″, a apresentadora do “A Eliminação” mostrou a bagunça dos finalistas e relembrou da sua temporada e recriou a cena do leite, quando ela abriu a geladeira, deu um gole da bebida direto da garrafa, derrubou o líquido no chão, limpou com um pano de prato, limpou sua boca em seguida e devolveu o pano como se nada tivesse acontecido.

“Referências…… Essa é patrimônio tombado, remake depois de 4 anos”, brincou Ana Clara ao publicar o vídeo em seu Twitter.

Referências…… essa é patrimônio tombado, remake depois de 4 anos pic.twitter.com/pEKqNiUAU1 — Ana Clara 🌶 (@anaclaraac) April 27, 2022

