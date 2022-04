‘No Limite’ volta a ser ‘raiz’ e terá 24 anônimos; conheça os participantes

Participantes anônimos do "No Limite 6" são revelados (Reprodução)

Nada de famosos na 6ª temporada do “No Limite”, que estreia no dia 3 de maio. Depois de uma edição apenas com ex-participantes do “BBB” e algumas especulações sobre a mistura de celebridades e anônimos, a Globo apresentou os 24 desconhecidos que estarão no reality show deste ano.

Além de voltar aos primórdios do reality show de sobrevivência, a Globo decidiu trocar o elenco, trocando André Marques por Fernando Fernandes e colocando Ana Clara, do “Rede BBB” em um programa de entrevistas com os eliminados da nova edição, que passa a ser exibido às terças e quintas e domingos. Confira abaixo quem são os participantes do “No Limite 6″!

Matheus Pires

Matheus está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 30 anos, o carioca deixou a carreira como diretor pedagógico para enfrentar os desafios do programa. Segundo ele, a convivência com pessoas que falam muito pode atrapalhar sua estratégia.

Shirley Gonçalves

Shirley está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Natural de Sobral, a cearense vive em Brasília e trabalha como professora de educação física. Aos 51 anos, ela assume ser corajosa: “Não é toda mulher na minha idade que tem a força e a coragem que eu tenho”.

Bruna Negreska

Bruna está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

De São Paulo, Bruna também é graduada em educação física e, aos 32 anos, trabalha como personal trainer. Para o “No Limite”, ela pretende levar a disciplina, determinação e garra que ganhou praticando esportes.

Kamyla Romaniuk

Kamyla está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

A biomédica vai sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios do reality show de sobrevivência. Mas, segundo ela, que é de Ji-Paraná (RO), a convivência com os demais participantes será difícil: “Cresci em uma família onde todos têm personalidade forte”.

Adriano Gannam

Adriano está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

O médico psiquiatra é natural de São Lourenço (MG) e confessou que é manipulador: “Sei ser bem convincente quando quero”, disse o participante. Ele ainda se garante nas provas de lógica e resistência.

Guza Rezê

Guza está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 40 anos, Guza trabalha como policial rodoviária federal e deixa claro que se for líder vai incentivar os demais participantes de sua equipe. Ela também é atleta e maratonista

Clécio Barbosa

Clécio está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 44 anos, o pernambucano chega acreditando em sua força interior. Além disso, o engenheiro civil afirma que é um líder nato.

Flavia Assis

Flávia está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

A massoterapeuta, de 42 anos, já foi jogadora de vôlei e garante que sabe lidar com situações mais tensas: “Me deram esse papel de capitã e eu tinha que mediar algumas situações conflitantes”.

Andréa Nascimento

Andréa está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 31 anos, a administradora e ex-jogadora de basquete acredita que a sua vida dentro do esporte vai ajudar na competição. Segundo Andréa, ela vai entrar com “sangue nos olhos” e “fome e sede de jogo”.

Roberta Terra

Roberta está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

A gerente de marketing, de 38 anos, pratica esportes desde os seis meses de vida e acredita que estará na final do “No Limite”. Além do jogo, ela optou em ser sincera com os demais participantes: “Se tiver que falar, fala na cara, pra gente trabalhar junto”.

Victor Hugo

Victor está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

O goiano, de 27 anos, é formado em produção cultural e afirmou que vai fazer qualquer coisa para ganhar: “Se precisar mentir ou trair uma aliança, vou fazer”. Sobre as provas, Victor garante que tem força para aguentar as provas de resistência.

Verônica Kreitchmann

Verônica está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Ela tem 28 anos e trabalha como corretora de imóveis, preparadora física e professora de futebol. Ela confessa que é carrasca e que cobranças, mentiras e gente preguiçosa tiram ela do sério.

Rodrigo Moraes

Rodrigo está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Nascido em Foz do Iguaçu (PR), Rodrigo Moraes tem 45 anos e trabalha como engenheiro de produção. Ao entrar no “No Limite”, ele revela que não tem uma vida muito saudável, mas é apaixonado por corrida.

Lucas Santana

Lucas está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Lucas Santana é natural de Sergipe e tem 31 anos. Com doutorando em Física, ele revela que sua vida foi dedicada aos estudos e que vai apostar em estratégia para se manter no “No Limite 6″.

Leonardo Correa

Leonardo está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Natural de Santa Catarina, o cirurgião-dentista, de 34 anos, assume ser perfeccionista e conta que já se aventurou por diversos esportes.

Ipojucan Ícaro

Ipojucan Ícaro está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 29 anos, o carioca afirma que tenta ser uma pessoa ponderada, mas que dependendo da situação chuta o balde.

Tiemi Hiratsuka

Tiemi está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

A farmacêutica, de 30 anos, garante ter muita paciência para lidar com os competidores: “Me considero uma grande mediadora de conflitos. Sou a irmã do meio”, brinca.

Charles Gama

Charles está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Natural de Angra dos Reis (RJ), o doutorando em Políticas Públicas trabalha como tutor de educação e vai usar o intelecto para vencer o reality show da Globo.

Patrícia Tomé

Patrícia está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 45 anos, a funcionária pública chega ao programa com sede de vitória, mas afirma que a falta de comida pode acabar atrapalhando nas provas e na convivência.

Vanderlei Ramiro

Vanderlei está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

O paulistano, de 30 anos, é professor de inglês e um esportista nato. Sobre os desafios do jogo, ele destaca que enfrentar a saudade dos filhos vai ser o mais complicado.

Dayane Sena

Dayane está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

A carioca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem 26 anos e é professora. Ela avalia que é competitiva e não tem muita paciência.

Pedro Castro

Pedro está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Paranaense de Londrina, o zootecnista garante que é estrategista e destaca o tempo que foi escoteiro, dos 12 aos 22 anos.

Ninha Santiago

Ninha está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Pernambucana, a fotógrafa tem 33 anos e a convivência em grupo será tranquila, já que ela teve que lidar desde cedo com oito irmãos. Dentre suas habilidades, ela garante que é competitiva.

Janaron Uhãy

Janaron está no "No Limite 6" (Divulgação/Globo)

Aos 27 anos, ele é monitor de pesqueiro e tatuador em Santa Cruz Cabrália (BA). Ele se considera uma pessoa corajosa e afirma: “Na minha vida, não tem nada que me abale”.

