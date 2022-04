Tudo que sabemos sobre o desaparecimento de Jove em ‘Pantanal’

Após conhecer Juma Marruá (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) continuará, por enquanto, morando no Pantanal. Mas, nos próximos capítulos da novela, ele passará por novos problemas na mata.

Em breve, José Leôncio (Marcos Palmeira), pai do jovem fotógrafo, vai se desesperar com o sumiço do protagonista do remake. Na cena, Jove será picado por uma cobra enquanto fotografava no ninhal e será resgatado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que na verdade é seu avô, que desapareceu na primeira fase da trama.

"Pantanal": Antes da picada, Jove (Jesuita Barbosa) vive momentos de romance com Guta Julia Dalavia) (Divulgação/Globo)

No momento do acidente, José Leôncio terá viajado para São Paulo para cuidar de alguns negócios da fazendo e, por isso, será avisado por Ari (Claudio Galvan) que o colocará em contato com Tadeu (José Loreto). Ao saber da emergência, o fazendeiro pega um jato e volta para o Pantanal.

Sabendo que Zé Leôncio está chegando na fazenda, todos os peões correm para providenciar a iluminação necessária para a pista de pouso da fazenda com fogueiras, tochas e faróis. O esforço dará certo e o avião conseguirá pousar em segurança.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) é picado por cobra, salvo por Velho do Rio (Osmar Prado) (Divulgação/Globo)

No entanto, Jove só será procurado no dia seguinte, quando o sol nascer. Desesperado, Zé começa a lamentar: “Filho... Volta para casa, filho... Volta pra mim, Joventino… Volta pra mim!”.

Durante as buscas por Jove, os peões tentam acalmar José Leôncio, mas não será um trabalho fácil. Em uma das cenas, o ex-marido de Madeleine (Karina Teles) perderá a cabeça e demitirá Tibério (Guito): “Imagino que o senhor esteja sofrendo um bocado, mas ninguém tem culpa do que aconteceu”, afirma Guido ao tentar confortar o patrão.

Em seguida, Leôncio tenta achar um culpado e acaba jogando toda sua raiva no peão: “Você tem culpa! E eu devia te despedir, por conta da burrada que você fez!”. Ao ouvir, o Tibério retruca: “Eu não sou sujeito que trabalha debaixo de ameaça, seu Zé Leôncio”. Por fim, ele acaba sendo demitido da fazenda.

Após ser picado no Pantanal, Juma (Alanis Guillen) cuida de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

O desaparecimento de Jove também marcará o reencontro de José Leôncio e Madeleine Novaes, que não convivem no mesmo espaço há 20 anos. Sem notícias do filho, Zé viaja ao Rio de Janeiro e vai direto para a mansão, onde conta tudo que sabe sobre o sumiço do herdeiro.

Ao saber que o filho está perdido no Pantanal, a ex-mulher ficará totalmente transtornada e acabará culpando o peão pela desgraça. Enquanto isso, Jove será encontrado pelo Velho do Rio e seguirá na tapera de Juma Marruá, lutando para sobreviver.

