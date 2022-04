Nova foto aumenta os rumores de romance entre Alanis Gillen e Jesuíta Barbosa

Os rumores de romance entre Alanis Gillen e Jesuíta Barbosa, protagonistas do remake da novela “Pantanal”, aumentam a cada dia e, recentemente, eles foram vistos juntos fora dos estúdios da Globo, deixando os fãs ainda mais empolgados.

Em um clima muito descontraído, os intérpretes de Juma Marruá e Jove Leôncio participaram de um jantar ao lado de outros amigos de elenco da novela. Na foto, que está circulando nas redes sociais, eles aparecem ao lado de José Loreto, o Tadeu na trama, Bella Campos, que interpreta a Muda.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa aparecem em jantar com parte do elenco de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

O evento, que contou ainda com a preparadora de elenco Andrea Cavalcanti, foi para acompanhar a exibição do capítulo onde Juma e Jove se conhecem, que foi exibido nesta terça-feira (19), na Globo, mas os fãs já especulam que o encontro foi romântico.

O affair entre Jesuíta e Alanis

Jesuita Barbosa e Fabio Audi namoraram por sete anos (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Este é o motivo pelo qual Isis Valverde foi impedida de entrar em restaurantes nos EUA

Os rumores de que Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa estavam namorando começaram quando fotos dos bastidores de “Pantanal” vazaram e os protagonistas foram vistos juntos mesmo quando não estavam gravando.

Além disso, Jesuíta Barbosa, que vive Jove, terminou o namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi e, em outubro do ano passado, contou à revista GQ que estava numa “fase bem hétero”. Vale destacar que em seu antigo relacionamento, ele se identificava como uma pessoa bissexual.

O encontro de Juma e Jove

Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e Tadeu (José Loreto) em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Juma Marruá (Alanis Gillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa) se conheceram no capítulo desta terça-feira (19). Como aconteceu no passado, a cena mostrou que o romance não acontecerá de forma rápida, já que Juma recebeu o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) com uma espingarda na mão.

Na cena, Tadeu (José Loreto) leva o meio-irmão para conhecer a menina que vira onça, já que ele não acreditou na história contada pelos peões da fazenda. Além disso, Jove decidiu voltar para o Rio de Janeiro e, antes de partir, quer ver de perto quem é essa pessoa.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Velho do Rio e Madeleine vão se encontrar na segunda fase do remake