Pai de Santo é convocado misteriosamente para Arthur Aguiar perder o ‘BBB 22’

Arthur Aguiar entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar está seguindo para a final do “BBB 22″, caso não seja indicado ou eliminado no paredão antes da grande final do reality show, o ator poderá ser o primeiro famoso a levar o prêmio. Mas, fora da casa, há quem esteja buscando alternativas para que isso não ocorra.

Circula nas redes sociais um post afirmando que um pai de santo, o Pai Diego, estava sendo procurado para fazer um ritual para evitar que Arthur seja o campeão da 22ª temporada do reality show da Globo e, dessa forma, não ganhe o prêmio de R$1,5 milhão.

O post mostra ainda que alguém teria oferecido um valor em dinheiro para que o ritual acontecesse. Sem mencionar quem está contratando os serviços do curandeiro, o texto deixa claro que o valor a ser pago seria de R$100 mil.

Do nada sai uma coisa desta no fim do BBB ? Será mais uma armação pra fazer o cara mais coitadinho ainda ? pic.twitter.com/P3Oq4aXgUD — Kaio Henrique (@KaioHen19230903) April 19, 2022

A proposta tentadora não passou despercebida por Pai Diego, que declarou publicamente que precisaria de 70 bois das raças Angus e Brangus para fazer a amarra.

Vale destacar que até o momento os perfis oficiais de Arthur Aguiar e Maira Cardi, esposa do famoso, não se pronunciaram sobre o pedido. No entanto, fãs do cantor deduzem que o pedido foi feito por algum ex-participante do “Big Brother Brasil 22″.

Promessa de Maira Cardi

Enquanto isso, a influenciadora digital Maíra Cardi respondeu aos fãs sobre a saída de Arthur Aguiar do “BBB 22″. Em um conversa no stories do Instagram, a famosa foi questionada: “Qual a expectativa para a saída do Arthur? Contar as principais informações ou deixar ele ver?”.

Arthur Aguiar e Maira Cardi (Reprodução)

Em seguida, ela disparou: “Sexo, meu amor. De manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas. Depois a gente conta, ou vê... tanto faz!”.

Vale lembrar que com a vitória de Paulo André na última prova do líder do “BBB 22″, Arthur segue no VIP e está fora do paredão desta quinta-feira (21), que é disputado por Pedro Scooby, Eliezer e Douglas Silva.

