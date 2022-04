Omar Ayuso se despede de ‘Elite’ nas redes sociais: ‘viagem emocional mais importante’

“Elite” já está renovada para a sexta temporada, mas um rosto bem conhecido não retornará para o próximo ano: Omar Ayuso, que interpreta um dos protagonistas da série.

Para se despedir de Omar Shanaa, o ator deixou uma publicação em sua conta no Instagram, repleta de memórias. “Passada a semana de estreia, não quis deixar de compartilhar estas duas imagens: a minha primeira e última foto naquela que foi a viagem emocional mais importante da minha vida, até agora. Em uma imagem a criança excitada e insegura, na outra a criança não tão ainda mais excitada e muito mais insegura do que quando começou”, escreveu.

“‘Elite’, devemos tantas coisas um ao outro que acho que o melhor é deixá-lo em paz. Obrigado a todas as pessoas que me deram a mão no início deste estranho caminho que já é meu, no qual espero que consigamos voltar a encontrar muitas vezes. Obrigado Omar, nos demos muita vida e muitas guerras. O show tem que continuar!”, finalizou Omar.

Na próxima temporada, ainda sem data de estreia, a Netflix já confirmou que novos personagens devem chegar à trama.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

