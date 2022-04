Jojo Todynho rebate críticas de amigos que não foram convidados para o casamento

Jojo Todynho é casada com o oficial do exército Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

A festa de casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza ainda é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e, é claro, no ciclo social da funkeira, que usou o seu perfil oficial no Instagram para esclarecer novos boatos.

Em uma sequência de vídeos postados no stories, Jojo relatou que pessoas próximas criticaram a famosa por não terem sidos convidadas para o evento, que aconteceu no começo deste ano.

Sem enrolar, a repórter do “Túnel do Amor”, do Multishow, mandou uma resposta direta aos envolvidos na polêmica: “Um amigo e um colega vieram falar que não foram convidados para o meu casamento com o Lucas. Gente, o casamento não era só meu, tinham convidados meus e dele. Se eu pudesse, convidaria mil pessoas, mas não sou só eu”, começou Jojo.

Jojo Todynho vestida de noiva (Reprodução)

Em seguida, Jojo Todynho contou que algumas pessoas de seu passado não fazem mais parte de sua vida e quando não era famosa vivia sendo excluída de alguns eventos sociais: “Eu não quis convidar e não convidei e foi a melhor coisa que eu fiz. Não quero no meu ciclo e na minha vida”.

Por fim, a funkeira encerrou o desabafo avisando que os vídeos não eram para dar nenhuma satisfação: “Estou deixando o papo reto, pois as pessoas gostam de testar a minha paciência. Então, eu gosto de deixar as coisas esclarecidas”.

Fim da distância

Após dois meses de casamento à distância, o casal Jojo Todynho e Lucas Souza vão morar na mesma casa até o fim de abril. Neste mês, o oficial do exército confirmou que conseguiu sua transferência para o Rio de Janeiro, onde mora a famosa. Até o momento, Lucas estava vivendo em Curitiba, no Paraná, onde trabalha e estuda administração.

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, o marido de Jojo Todynho celebrou a conquista: “Minha transferência para o Rio de Janeiro foi aprovada e, a princípio, no fim do mês já vou poder morar com a Jo”, vibrou o militar, que aproveitou para pedir dicas de universidades na cidade.

A funkeira também comentou sobre a transferência do amado nas redes sociais: “Estou muito feliz. Hoje é um dia mais do que especial. Sabe quem vai estar comigo hoje? Eu estou emocionada. Coloca Deus na frente e firma no propósito que a resposta vem”, disse Jojo antes de mostrar Lucas no camarim.

