Em café da manhã com Ana Maria Braga, Gustavo arrisca pódio do ‘BBB 22′

Eliminado do “BBB 22″ na última terça-feira (19), Gustavo Marsengo esteve na manhã de hoje (20) nos estúdios da TV Globo para tomar café com Ana Maria Braga. O ex-brother falou com convicção quem acha que vai compor o pódio desta edição do reality show: Arthur Aguiar em primeiro lugar, Paulo André em segundo e Eliezer em terceiro.

“Pode gravar”, brincou Gustavo, que disse que sua torcida, na verdade, vai para PA. Em sua opinião, os fãs de Arthur devem focar esforços em eliminar Pedro Scooby, o que deve definir os finalistas. “Tem uma torcida que está tirando os personagens fortes do jogo, e o Eli vai ficar até a final”, apostou.

O 15º eliminado afirmou ainda que acredita que Arthur provoca o próprio isolamento no jogo como parte de uma estratégia. “Ele se isola dos outros e depois fala que está sozinho.”

Logo no começo do programa, Ana Maria chegou a brincar com a rivalidade entre Gustavo e Arthur. “Eu soube que a única coisa que você pediu pelo amor de Deus para não colocar na mesa é pão. Era isso?”, disse, arrancando risos do convidado.

Durante o papo com a apresentadora, Gustavo admitiu que não esperava ser eliminado tão próximo da final. “Eu tinha muita confiança que meu jogo tinha agrado uma parte do público por já ter ido a vários paredões e voltar. Tenho consciência que meu papel no jogo foi muito mais importante do que a dos meus adversários que ficaram na casa”, afirmou.

‘Fui usado’

Ana Maria quis saber, claro, sobre o romance entre Gustavo e Laís. O ex-BBB reviu uma cena em que a crush dizia que o beijaria por estratégia. Bem-humorado, ele disse que havia sido usado. “Mas eu gostei de ter sido usado, hein? Se precisar, use e abuse”, brincou.

Gustavo e Laís viveram romance dentro do 'BBB 22' (Reprodução/Globo)

Gustavo contou que foi sendo conquistado pouco a pouco por Laís e que estava livre para viver de tudo dentro da casa. “Ela é uma mulher sensacional”, ressaltou.

Ana Maria relembrou a passagem de Laís pelo “Mais Você”, ocasião em que a médica disse que estava envolvida com Gustavo e que já estava de olho nele desde a casa de vidro. “E eu já estava de olho nela desde lá de casa mesmo”, disse Gustavo.

O ex-BBB contou que os dois fizeram uma chamada de vídeo na madrugada e que devem se encontrar. “Acho que vamos pular o Carnaval juntos”, afirmou.