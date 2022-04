Esse seria o papel de Débora Bloch no remake da novela ‘Pantanal’

Os boatos de que Débora Bloch entraria no elenco da novela “Pantanal” aumentaram nos últimos dias, mas ao que parece a veterana da Globo não estará no folhetim de Bruno Luperi.

Antes da estreia de “Pantanal”, Deborah tinha sido sondada pela direção do remake para interpretar Maria Bruaca, esposa do fazendeiro Tenório (Murilo Benício) e mãe da estudante Guta (Julia Dalavia).

Débora Bloch está na série "Segunda Chamada", do Globoplay (Divulgação/Globo)

No entanto, a famosa acabou ficando de fora por questões que envolviam sua agenda, já que na mesma época que começaram as gravações da novela das 21 horas Débora Bloch já estava garantida no elenco da série “Segunda Chamada”, exibida no Globoplay, em 2021. Na trama, ela interpretou a professora Lúcia.

Por isso, a direção de “Pantanal” decidiu colocar a atriz Isabel Teixeira, que se destacou como a médica Jane na novela “Amor de Mãe”, no lugar da veterana da Globo.

O remake de “Pantanal” fez com que os fãs da teledramaturgia fizessem as pazes com as novelas da Globo. Desde o primeiro capítulo, a trama escrita por Bruno Luperi, a partir do texto original de Benedito Ruy Barbosa, aumentou a audiência da emissora no horário nobre.

Prova disso é que a história de Juma Marruá e Jove Leôncio, que foi ao ar originalmente em 1990, se consolidou com bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na segunda semana, a trama registrou 28 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 2 pontos de audiência em relação à semana de estreia.

Renato Góes e Atriz Bruna Linzmeyer em " Pantanal" (Divulgação/Globo)

Com a chegada de “Pantanal” na Globo, o fracasso de “Um Lugar ao Sol”, a primeira novela inédita na emissora durante a pandemia da covid-19, sumiu. Vale destacar que tais pontos não são atingidos desde a primeira semana de novembro de 2021, quando a foi ao ar a última semana da reprise especial de “Império”, que obteve média de 29 pontos de audiência e 45% de participação.

No Rio de Janeiro, onde fica o Projac, o remake de “Pantanal” também melhorou a audiência da Globo, alcançando 30 pontos e 48% de participação no mesmo período que São Paulo. Desta forma, a novela registrou um crescimento de 2 pontos de audiência e 3 de participação em relação à semana de estreia.

