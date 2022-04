Ana Maria Braga descobre quem é o verdadeiro filho do Louro José e lança votação para nome

O mistério chegou ao fim. Na manhã desta quinta-feira (14), Ana Maria Braga recebeu os “testes de DNA” dos dois “papagaios” que se diziam filhos do Louro José. Ao vivo no “Mais Você”, a apresentadora abriu os envelopes e anunciou o resultado: Lourinho é mesmo seu neto.

A revelação foi cercada de suspensa, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho, como vem sendo chamado, ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apelidado de Louro Mano, por conta de seu moicano e tatuagem, ele parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.

O Louro Mano apareceu na portaria da Rede Globo na última terça-feira (12), alegando também ser neto de Ana Maria. Na ocasião, Lourinho, que já está no estúdio, levou um susto: “Que história é essa, Ana Maria? Esse papagaio é fajuto, esse é o genérico”, reclamou.

A comandante do matinal disse que, até ter provas concretas, não poderia desmerecer nem um, nem outro. “O seu ‘pai’ viajou comigo pelo Brasil inteiro e para vários países. Eu sei lá se ele voou para algum lugar. Como eu posso garantir? Só posso confirmar depois que conferir o resultado do DNA. Vamos aguardar”, determinou.

Nova oportunidade

Após a divulgação do resultado dos testes de DNA, Ana Maria destacou que o “falso neto” se mostrou um cara legal e que, por isso, ela vai tentar ajudá-lo.

“Tem um departamento na Globo no Rio que eu sou muito fã, onde há muita criatividade e genialidade. É o departamento de efeitos especiais. Ali acontecem coisas incríveis. Vou falar com o chefe e tenho certeza que você fará o maior sucesso por lá”, disse a apresentadora. “Assim a gente ainda pode se ver de vez em quando”, completou a loira.

Nome artístico

Agora com a certeza de que Lourinho é mesmo filho do Louro José, Ana Maria lançou um pedido aos telespectadores: que a ajudem a escolher o nome artístico da “ave”.

Ana Maria lança votação para escolher nome artístico de Lourinho Mauricio Fidalgo/Globo (Divulgação)

São três opções dentre as mais citadas na internet desde o surgimento do novo fantoche: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.

A votação acontecerá pela internet por meio do link. O resultado deve ser divulgado no “Mais Você” da próxima segunda-feira (18), quando haverá o “batismo” do novo louro e sua ida para a bancada que pertencia a seu pai.

