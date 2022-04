Patrícia Poeta posta TBT com Fátima Bernardes e lembra da 1ª vez que assumiu lugar da colega

Patrícia Poeta vai assumir o lugar de Fátima Bernardes no programa “Encontro”, da Rede Globo. A anúncio foi feito pela emissora na última quarta-feira (13) e também pelas próprias jornalistas e apresentadoras em suas contas nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (14), Patrícia aproveitou o dia de TBT para postar em seu Instagram uma lembrança de 10 anos atrás, quando ela assumiu, pela primeira vez, o posto deixado por Fátima no Jornal Nacional.

“O #tbt de hoje não poderia ser diferente. Boas recordaçōes de uma década atrás, ao lado da querida @fatimabernardes, na redação do Jornal Nacional. Eu deixando o Fantástico pra assumir o JN - e ela indo pra área de entretenimento. Cada uma começava ali um nova missão”, escreveu.

“Olhando pelo retrovisor da vida, foram anos de trabalho, de crescimento, de amadurecimento… de realização de sonhos, acima de tudo .Acredito muito que a vida é feita de ciclos. Ciclos que se renovam com bons desafios. Que venham os próximos, então… São eles que nos mantêm mais vivos do que nunca…Ótima quinta, pessoal - com belos Encontros e.. reencontros!”, completou Patrícia, que escolheu uma seleção de fotos marcantes da época.

Ontem, Patrícia já havia feito um post comemorando o novo desafio.

“Novidades na grade! Feliz com o novo desafio. Assumir o Encontro da minha amiga e colega querida @fatimabernardes será um belo desafio. Nossos caminhos se cruzando mais uma vez… Parece que foi ontem que ela me passava o bastão, no JN. E lá se vão 10 anos…o tempo passa rápido demais…Agora, mais um!”, lembrou.

‘Dança de cadeiras’

Patrícia Poeta vai assumir o “Encontro” na companhia de Manoel Soares. Já Fátima vai comandar o “The Voice Brasil”, no horário nobre.

Vale destacar que o “Encontro” será transferido para os estúdios de São Paulo, onde o time do “Mais Você” também se encontra, o que deve garantir maior sinergia entre as produções.

Com o programa de Ana Maria Braga, nada muda, a não ser pela presença do Lourinho, que já vem sendo inserido no dia a dia da atração.

Patrícia e Manoel saem, então, do “É de Casa” e, no lugar deles, entra a também jornalista Maria Beltrão, hoje na GloboNews. Ela terá a companhia de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete aos sábados.

E quem fica no “Estúdio i” com a saída de Maria do canal fechado? A resposta é Andréia Sadi, nome bastante relevante principalmente quando se pensa em cobertura política.