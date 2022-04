Mais um ‘Louro José’? Entenda quem é o novo papagaio que está à procura de Ana Maria Braga

O “novo Louro José”, ou Lourinho, como vem sendo chamado, segue à espera do resultado de seu “teste de DNA” para provar que Ana Maria Braga que é mesmo sua avó. Nesta terça-feira (12), porém, mais um fantoche entrou em cena para dar ainda mais emoção à toda a trama criada para integrar o novo personagem ao matinal “Mais Você”.

De moicano, o “papagaio” chegou à portaria da TV Globo pedindo para encontrar a apresentadora. Lourinho, que já está no estúdio, levou um susto: “Que história é essa, Ana Maria? Esse papagaio é fajuto, esse é o genérico”, reclamou.

Ana Maria disse que, até ter provas concretas, não pode desmerecer nem um, nem outro. “O seu ‘pai’ viajou comigo pelo Brasil inteiro e para vários países. Eu sei lá se ele voou para algum lugar. Como eu posso garantir? Só posso confirmar depois que conferir o resultado do DNA. Vamos aguardar”, determinou Ana Maria.

A chegada do ‘Novo Louro’

Com a morte de Tom Veiga em 2020, que esteve ao lado de Ana Maria Braga por mais de duas décadas, a ideia era trazer um personagem que não substituísse o louro original, mas que mantivesse sua memória preservada e respeitada.

Muitas reuniões com a equipe foram feitas até que se chegasse à conclusão: apresentar o novo boneco como sendo filho do Louro José, “neto” de Ana Maria.

A primeira aparição da “ave” aconteceu na terça-feira passada (5). Na ocasião, o repórter Fabrício Bataglini interagiu com o boneco na portaria. O mascote chegou dizendo que queria conhecer a avó. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó.”

'Filho’ de Louro José aparece no 'Mais Você' e arranca lágrimas de Ana Maria TV Globo (Reprodução)

Ana Maria não conteve as lágrimas ao ver, mesmo que por vídeo, o boneco. “É uma lembrança importante na minha vida. Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa”, disse.

LEIA TAMBÉM: Lucy Alves é flagrada aos beijos com produtora