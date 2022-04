Novo trailer de ‘Stranger Things’ revela o maior monstro de todos

Os fãs de ‘Stranger Things’ receberam uma atualização sobre a trama da próxima temporada. A 4a temporada da série sucesso da Netflix será dividida em duas partes, com a primeira estreando dia 27 de maio. Veja o trailer revelado nesta terça-feira, 12, pela Netflix.

O trailer também deixa claro que esta temporada está indo para uma vibe mais clássica de filme de terror, completa com uma estranha casa assombrada que nossos personagens terão que explorar.

A primeira parte da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ estreia dia 27 de maio e a segunda em 1º de julho. Essa nova temporada terá nove episódios e será a mais longa de toda a série. ‘Stranger Things’ terminará na 5ª temporada.

Atmosfera sombria

O trailer mostrou uma atmosfera muito mais sombria do que as temporadas anteriores, confirmando o que os criadores da série já tinham adiantado, que ‘Stranger Things’ é algo entre ficção científica e terror. Em entrevista ao podcast Present Company, Ross Duffer disse: “Será algo como um filme de terror. Foi divertido fazer essa mudança”.

Hopper de volta

Em uma das cenas do novo trailer, vemos Hopper sendo mantido como prisioneiro em um campo de trabalho forçado, ao que tudo indica, na Rússia. Sabemos que no final da terceira temporada, nosso policial favorito foi dado como morto, o que gerou a mudança de Eleven (Millie Bob Brown), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) e Joyce (Winona Ryder) para outra cidade. Eles deixaram Hawkings à procura de novos ares.

Mas, ainda no final do ano passado, em um primeiro teaser divulgado, já havíamos confirmado que Hopper estava vivo, mas não que estava sendo torturado e mantido preso. Vemos inclusive eles enfrentando um Demogorgon em uma luta estilo gladiador armado com armas improvisadas.

A caixa com selos

Nesse novo trailer também vemos Joyce Byers recebendo uma caixa com dezenas de selos, o que se supõe que seja algo enviado de um país muito distante. Pela surpresa, parece ser algo enviado por Hopper, mas não sabemos exatamente do que se trata.

Creel House

Outro elemento que deve ser usado como novo ambiente em Hawkings é a Creel House. No novo trailer, vemos parte da nossa turma explorando o lugar. De acordo com a lenda de Stranger Things, a família na cena de abertura do vídeo são os Creels, que dão nome à Creel House.

O chefe da família é um certo Victor Creel, que o clipe sugere que foi o único sobrevivente quando sua esposa e dois filhos foram encontrados mortos. Ele alegou que era um demônio vingativo e foi considerado inocente devido a ser mentalmente doente. Ele reside em um hospital psiquiátrico desde então e será interpretado nos dias atuais pelo famoso astro do terror Robert Englund.

Um novo monstro

No final do trailer, vemos uma criatura que diz: “Vocês perderam”. Supondo que este seja o novo monstro da série e contra o qual todos devem lutar, é de arrepiar, já que a criatura por si só já é ameaçadora.

Sinopse oficial:

“Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Lutando com as consequências, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e navegar pelas complexidades do ensino médio não tornou as coisas mais fáceis. Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério horrível que, se resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido.”