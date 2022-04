Com ingressos esgotados, memes sobre Rock in Rio invadem as redes sociais

Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais! Os ingressos para os dias de shows dos artistas Justin Bieber, Dua Lipa, Post Malone, Green Day, Coldplay e Guns N’ Roses no Rock in Rio 2022 já estão esgotados.

Para se ter uma ideia, as entradas para ver Justin Bieber acabaram em apenas 12 minutos. Os fãs de Guns N’ Roses foram os que tiveram mais tempo: 4 horas e 45 minutos.

A correria para garantir um lugar na plateia no festival de música rendeu suor, lágrimas e, claro, memes. Confira os comentários nas redes sociais:

onde já se viu vender apenas 1 milhão de ingressos sendo que só no brasil tem 7 bilhões de lovatics?? rock in rio tome vergonha nessa cara pic.twitter.com/d1LZuqpatI — guxtavo (@ddlgothic) April 5, 2022

Como eu vou viver sabendo que eu não vou no show do Guns n' Roses, Iron Maiden, Coldplay, Green Day, Avril Lavigne e Fall Out Boy no Rock in Rio pic.twitter.com/UOSuN7NyvQ — Mari 🏴‍☠️ (@gigi_treasure) April 6, 2022

vendo vcs passando pelo sufoco de comprar o ingresso do rock in rio depois de ja ter comprado o meu na outra vez que abriram as vendas pic.twitter.com/1XhvyGXRiy — @paiva #bbb22 (@paiva) April 5, 2022

eu chegando no rock in rio se cancelarem meu ingresso nesse pedido em análise



pic.twitter.com/9SeXJgAlQ0 — universitário aposentado (@cassioits) April 7, 2022

eu em setembro sentada no sofá da sala vendo meu coldplay no rock in rio pela reportagem da Globo:😭😭😭😭 pic.twitter.com/NQey7uq4g9 — boa noiti brunu (@AgataMoura9) April 6, 2022

Os ingressos para o Rock in Rio custam R$ 625 a inteira e R$ 312,50. As vendas começaram às 19h de terça-feira (5).

Ainda ontem, o perfil oficial do festival no Instagram anunciou os dias que já est]ao esgotados.

“No primeiro dia de vendas, em menos de 5h, vocês esgotaram 6 dias inteiros do #RockinRio2022 🤩Faltam 150 dias pra os portões da Cidade do Rock reabrirem pro nosso reencontro e você ainda pode garantir seu lugar. Em setembro, vamos viver novos sonhos! 💙 #EuVou”, escreveu.

A edição 2022 do Rock in Rio

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

LEIA TAMBÉM: Web comenta participação de Boninho em festa do ‘BBB 22′: ‘Vendo o flop pessoalmente’