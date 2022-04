Após primeiro dia de vendas, Rock in Rio tem últimos ingressos disponíveis

Foi necessário apenas algumas horas para que os ingressos para o Rock in Rio 2022 praticamente se esgotassem. As vendas de ingressos para o evento foram abertas na noite desta terça-feira (5), mas restam poucas entradas na manhã desta quarta-feira (6).

Até o momento, estão disponíveis ingressos apenas para o primeiro dia de evento, em 2 de setembro, quando os britânicos da banda Iron Maiden serão a atração principal.

Com 12 minutos de venda, o primeiro dia a esgotar foi 4 de setembro, com Justin Bieber e Demi Lovato. Aos 27 minutos, acabaram as entradas para o dia 10 de setembro, com Coldplay e Camila Cabello.

Os dias 3 e 11 de setembro esgotaram quase ao mesmo tempo, com cerca de 1h de vendas. Se apresentam Post Malone e Dua Lipa no Palco Mundo, respectivamente, bem como Racionais e Ludmilla, no Palco Sunset.

Não demorou muito também para que Green Day, Fall Out Boy e Avril Lavigne, no dia 9 de setembro, e Guns N’ Roses, Måneskin e Jessie J - anunciada de última hora - também puxassem seus fãs rumo à Cidade do Rock e esgotassem as vendas, ainda na noite de terça.

Os ingressos restantes estão disponíveis no site oficial do Rock in Rio.

Confira o line-up de cada palco para o dia 2 de setembro:

Palco Mundo: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset: Bullet for my Valentine, Living Colour feat. Steve Vai, Metal Allegiance e Black Pantera convida Devotos

New Dance Order: Len Faki, Renato Ratier vs Diogo Accioly, Ananda, Victoria Engel, Valentina Luz, Binaryh, Flo Massé vs Craig Ouar e Chang Rodrigues Live

Espaço Favela: Gangrena Gasosa, Affront e Revengin

Rock District: Oitão, Noturnall, Eminence, Sioux 66, Cia. Nós da Dança, Eletrika e Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá e Betta

A edição 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

