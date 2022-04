Aos 29 anos, Anitta é uma artista de milhões e já pode parar de trabalhar; entenda

Antes mesmo de “Envolver” ser um sucesso mundial, Anitta já tinha deixado sua marca no hall da fama brasileiro e prova disso é sua conta bancária, que está estimada em R$ 553 milhões.

A fortuna de Anitta foi divulgada recentemente pela revista “Forbes”, deixando claro que a famosa já poderia parar de trabalhar e, mesmo assim, faturar muito, cerca de R$ 1 milhão a cada seis dias, aplicando em uma renda fixa de investimentos.

Em entrevista ao Extra, o economista Gean Duarte explicou como funciona: “Se a artista aplicasse todo esse dinheiro em investimentos conservadores que pagam 1% ao mês, ela embolsaria, todos os meses, R$5,5 milhões. A cantora precisaria apenas de seis dias para gerar R$ 1 milhão”.

Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

No entanto, aos 29 anos, Anitta parece que não pensa em se aposentar tão cedo. Depois de fazer todo mundo dançar ao som de “Envolver”, ela está prestes a lançar o álbum “Versions of Me”, que chega às plataformas de música na próxima terça-feira (12), quando começa o Coachella, um dos festivais de música mais importantes dos Estados Unidos e que Anitta se apresentará, como um das principais atrações.

Chamado anteriormente de “Girl From Rio”, mesmo nome de uma música lançada por Anitta em 2021, o novo projeto passou por uma revisão e mudou de nome: “Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança”, escreveu a famosa em suas redes sociais.

Anitta (Foto: Reprodução/Twitter)

Com o selo Warner Records, “Versions of Me” é o quinto projeto de estúdio de Anitta, que seguirá levando aos fãs canções em inglês e espanhol.

Vale destacar que a nova capa não agradou alguns fãs da cantora, que usaram as redes sociais para criticar os vários rostos de Anitta.

