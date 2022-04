Anitta se revolta com capa de revista estadunidense: ‘soltando fogo pelo nariz’

Por conta da repercussão de sua música “Envolver”, Anitta ganhou a capa da Nylon Magazine desta semana. Contudo, a chamada da revista revoltou os fãs brasileiros.

Isso porque a aspa utilizada traz uma fala polêmica da cantora: “Nos Estados Unidos, todos querem ser descolados. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar, e eu quero trazer essa energia para cá”.

Não demorou para a artista sofrer críticas - inclusive dos próprios fãs. “A gata só fez reforçar estereótipos sobre brasileiras que já existiam, né? Tanta coisa que poderia ser dita em uma entrevista internacional...”, escreveu uma internauta no Twitter.

Contudo, não demorou para Anitta se defender das críticas. Segundo ela explicou pelo Twitter, a fala foi tirada de contexto e ela não chegou a ser consultada sobre a capa.

“Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais nem se fosse pra ficar mais famosa que o Papa. Isso é um desrespeito com muita gente e muita coisa na vida”, respondeu Anitta, a um fã que acreditou tratar-se de uma estratégia de marketing.

“Eu tô soltando fogo pelo nariz. Meu Deus, tira de mim todo o ódio, pelo amor”, continuou a cantora.

Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim pq a vontade é de mataaaaaarrrrrrrr — Anitta (@Anitta) April 4, 2022

Esta não é a primeira vez que a Nylon Magazine se envolve em polêmica com artistas da música pop. Em agosto de 2019, por exemplo, a revista fez uma capa com a cantora Billie Eilish, sem autorização da mesma, aos 17 anos de idade.

‘Envolver’, o hit mundial de Anitta

Apesar de ter sido lançada em novembro do ano passado, somente agora a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira para seu próximo álbum, “Versions of Me”.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia da cantora no evento “Bloco da Anitta”, no Rio, serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora. O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais.

“Versions of Me” será lançado no dia 12 de abril. A data coincide com o início do Coachella, um dos festivais de música mais importantes dos Estados Unidos e que Anitta se apresentará, como um das principais atrações.

