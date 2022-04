Em vídeo inusitado, Jojo Todynho manda recado direto aos haters

Após falar no “Domingão com Huck” dos ataques de haters, Jojo Todynho resolveu usar as redes sociais para falar sobre superação.

No Instagram, a famosa postou um um vídeo de uma de suas viagens internacionais, onde aparece caminhando nas ruas de Paris. Já na legenda a funkeira escreveu: “Nascida no sacrifício, criada no desespero, vencendo sem pisar em ninguém. #tbtforadodia”. Ela ainda assinou com o seu nome de batismo: Jordana Gleise.

LEIA TAMBÉM: Zacquieu, peão gay de ‘Pantanal’, já existia na versão de 1990?

A resposta foi aplaudida pelos seguidores da atual competidora da “Dança dos Famosos”. Nos comentários, uma fã escreveu: “Uma mulher de milhões”, elogiando a trajetória da dona do hit “Que Tiro Foi Esse”. Uma segunda destacou: “Sempre dando o nome”, querendo dizer que Jojo não se esconde atrás da fama.

Já uma terceira admiradora do trabalho da famosa disse: “Glória a Deus Jojo. Que Deus te abençoe mais e muito sucesso, saúde e paz. Você merece esse sucesso todo e muito mais”.

Jojo faz apelo aos fãs

Em momentos em que até durante o jogo da discórdia do “BBB 22″ se fala de responsabilidade social, Jojo Todynho usou o seu perfil no Twitter para falar diretamente com seus fãs e seguidores sobre as fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro.

Em um post, a famosa pediu ajuda para as famílias que enfrentam dificuldades: “Gente que tristeza muitas famílias perderam tudo e ainda tivemos perda de vidas também, mas já estou aqui ajudando algumas pessoas, Deus por favor para chuva”.

Gente que tristeza muitas famílias perderam tudo e ainda tivemos perda de vidas também, mas já estou aqui ajudando algumas pessoas, Deus por favor para chuva. 🥺😭🙏🏾



Gente vamos a judar na medida que puder sempre é bem vindo. — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) April 2, 2022

Jojo Todynho finalizou o post com um pedido aos fãs que podem ajudar os desabrigados das chuvas no Rio de Janeiro: “Gente vamos ajudar na medida que puder sempre é bem vindo”.

Com mais de três mil curtidas, o post da funkeira no Twitter movimentou as pessoas, que compartilharam e comentaram a atitude da campeã do reality show “A Fazenda 12″.

Um seguidor elogiou Jojo e escreveu: “Ela é um ser humano legal”. Outro admirador da famosa disse: “Essa mulher é incrível, humildade pura, sou fã. Já uma terceira disse: “Minha patroa é sem palavras! Amo”.

LEIA TAMBÉM: Camila Queiroz posta foto de lingerie e recebe elogios nas redes sociais