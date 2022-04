Muito além da onça: relembre outros 5 looks icônicos de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga chamou a atenção na última semana com seu look de onça, em homenagem à estreia do remake da novela “Pantanal”, na TV Globo.

Ao vivo no matinal “Mais Você, a apresentadora apareceu toda trabalhada no animal print e de rosto pintado. O modelito foi parar nas redes sociais, onde Ana Maria postou uma foto com a legenda: “Se você tivesse que escolher um personagem do Pantanal...”.

Mas esta não é a primeira vez que Ana Maria ousa quando o assunto é moda. Ela, inclusive, costuma usar peças bem diferentes para fazer duras críticas em relação aos preços de alguns itens básicos dentro de uma casa.

Recentemente, a apresentadora global surgiu usando uma bolsa de botijão de gás. A chamada “bolsa de milhões”, como escreveu um seguidor da famosa, fez sucesso na internet e entre a audiência de seu programa.

Ainda no início do mês de março, Ana Maria usou um colar de cenoura, também para protestar contra o valor abusivo do legume no mercado.

“Eu começo a semana ostentando esse acessório caríssimo. Depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha, hoje é a cenoura que tá fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Esse colar de cenoura tá valendo uma fortuna, porque o quilo tá batendo R$ 15″, disse.

A apresentadora lembrou que, no passado, já desfilou com colares feitos de outros alimentos supervalorizados, como tomate, cebola e alho. Confira:

E você lembra quando Ana Maria se vestiu de Cruella, a vilã de “101 Dálmatas”, para promover o live-action estrelado por Emma Stone? Foi em julho de 2021. Mais uma vez, a rainha das manhã quebrou a internet.

Ana Maria se veste de Cruella TV Globo (Reprodução)

Outro look lembrado por muitos até hoje é o pijama de unicórnio. Em 2017, Ana Maria apresentou o “Mais Você” com a vestimenta rosa, com capuz e pantufas com a cara do bichinho, que estava bem em alta na época.

“É tendência. E que negócio mais confortável! Já pensou se todo mundo pudesse trabalhar de pantufa? Olhe os detalhes... Se a gente não tem bom humor na vida, do que vale viver?”, disse.

Ana Maria já apostou até em pijama de unicórnio TV Globo (Reprodução)

A paixão por fantasias é bem antiga. Lá atrás, em 2009, Ana Maria se vestiu de Madonna e deu o que falar. Ela homenageou a cantora pop com um figurino inspirado no da turnê “Blond Ambition”.

Talvez esse tenha sido um dos looks mais ousados, com direito à peruca loira, roupa de couro, botas pretas e os sutiã pontudo.

Em 2009, Ana Maria se vestiu de Madonna TV Globo (Reprodução)

