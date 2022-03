Look de Ana Maria Braga para assistir ‘Pantanal’ gera comentários

No dia da estreia do remake de “Pantanal”, na Globo, Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores do “Mais Você” ao aparecer vestida de onça, no programa desta segunda-feira (28).

Ao vivo, Ana Maria apareceu com um look animal print e o rosto pintado, festejando a estreia da novela no horário nobre da emissora carioca. A roupa também pode ser vista pelos fãs da apresentadora nas redes sociais, onde ela postou uma foto e legendou: “Se você tivesse que escolher um personagem do Pantanal”.

Ana Maria Braga apresenta o "Mais Você", da Globo, vestida de onça (Reprodução/Globo)

Nos comentários, os seguidores aprovaram o look da apresentadora do “Mais Você” e escreveram alguns adjetivos, como linda e maravilhosa. Um seguidor disse: “Eu amo a sua autenticidade, você é sensacional”. Já outro aproveitou para colocar Ana na família de Juma e chamou a famosa de “Ana Marruá”.

O post de Ana Maria Braga também gerou elogios de seguidores famosos. O cantor Lulu Santos, por exemplo, confundiu os bichos e chamou Ana Maria Braga de “tigresa”. Ju Massaoka, que apresenta o quadro “Feed da Ana” escreveu: “Mal começou a semana… e você já está simplesmente ESPETACULAR!!!!!”.

O PRIMEIRO CAPÍTULO

O remake de “Pantanal” estreia, nesta segunda-feira (28), na Globo, após o “Jornal Nacional” e o primeiro capítulo será cheio de surpresas para os fãs de novela.

No capítulo de hoje, o velho Ceci (Paulo Gorgulho) começa a dar sinais de cansaço e seu amigo Joventino (Irandhir Santos) pede para que ele se aposente, mas ele insiste que seguirá trabalhando.

O tempo passa, e Joventino assume o lugar deixado por Ceci e, junto com um time de peões, ele segue ao lado do filho rumo ao Pantanal, onde resolvem viver. Nesta fase, Joventino compra terras no local e entende que é ali que passará o resto de sua vida.

Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Renato Góes) no Pantanal (Divulgação/Globo)

Longe dali, quem também sofre com as voltas que a vida dá são Gil (Enrique Diaz) e Maria (Juliana Paes). O casal, que já havia perdido dois filhos na luta por terras, perde o terceiro, Chico (Túlio Starling), após uma disputa por terras desta vez compradas, mas na mão de um golpista. Gil vinga a morte do filho matando o fazendeiro, dono das terras, e foge do Sarandi, no Paraná, ao lado de Maria, rumo ao Mato Grosso do Sul.

No Pantanal, o casal conhece Eugênio (Almir Sater), dono de uma chalana que os leva ao local, onde encontram uma tapera supostamente abandonada. Resolvem ficar por ali mesmo, sem saber que a tapera está dentro das terras de José Leôncio.

Após a morte de Chico (Túlio Starling), Maria ( Juliana Paes ) e Gil ( Enrique Diaz ) chegam ao Pantanal (Divulgação/Globo)

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original de Benedito Ruy Barbosa, seu avô.

