Ana Maria Braga recebe homenagem de ‘Luva de Pedreiro’ em seu aniversário de 73 anos

Ana Maria Braga completa nesta sexta-feira (1º) 73 anos e, como não poderia ser diferente, o “Mais Você” homenageou a comandante da atração. Até mesmo o influenciador Iran Ferreira, conhecido como “Luva de Pedreiro”, do bordão “Receba”, mandou os parabéns à apresentadora.

Baiano de apenas 20 anos de idade e de origem humilde, “Luva de Pedreiro” se tornou um fenômeno nas redes sociais com vídeos mostrando suas habilidades no futebol, sempre usando os acessórios que viraram sua marca registrada.

O influencer do momento pediu para tomar café da manhã com Ana Maria, que prontamente o convidou para o encontro.

Além dele, os famosos Tato (do Falamansa), Ivete Sangalo, Claudia Raia, Fafá de Belém, Fabiana Karla, Fiuk, Zeca Pagodinho, Abel Ferreira, Xamã, Thaís Fersoza, Michel Teló, Sabrina Sato, Serginho Groisman, Chico Pinheiro, Ana Paula Araújo, Carol Barcelos e Xuxa mandaram recados a Ana Maria.

“Sempre digo que o mais importante no caminhar de uma pessoa, não é o que ela amealha ao longo da vida, mas a família de amigos que você vai agregando. E cada um deles tem um lugar, um amor escondido dentro de nós”, disse Ana Maria após assistir aos vídeos com mensagens carinhosas dos colegas.

Surpresa emocionante

Talitha Morete e Fabrício Battaglini assumiram o comando do “Mais Você” para que Ana Maria recebesse as homenagens do dia.

Um dos momentos mais emocionantes foi o encontro ao vivo da apresentadora do matinal com a amiga Simone. A cantora entrou no estúdio “de fininho”, cantando “Parabéns” e abraçou a aniversariante. “Que saudade”, disse Ana Maria entre lágrimas.

As duas cantaram juntas algumas canções, e Simone aproveitou a ocasião para divulgar disco que comemora seus 50 anos de carreia.

Confira o encontro de Ana Maria e Simone:

A surpresa de milhões! ✨✨✨ Impossível não se emocionar com Simone e @ANAMARIABRAGA. Que momento mais lindo! 🥺🧡 #MaisVocê pic.twitter.com/1IEq1sSIzO — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 1, 2022

