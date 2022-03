PA fala sobre anjo para Arthur no ‘BBB 22′: ‘Estou em paz’

Após a formação do novo paredão do “BBB 22”, Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby conversaram sobre os passos dados dentro do jogo durante a madrugada desta segunda-feira (28). PA, que acabou sendo indicado à berlinda por Linn da Quebrada, deu o anjo para Arthur e garantiu estar certo que de que tomou a melhor atitude.

“Agora eu estou em paz, só queria completar essa missão. Falei que eu tinha que levar essa parada para levar o bagulho pro moleque. A parada era comigo mesmo, não era pra ser uma devolução, quitação de dívidas”, disse Paulo André.

Ainda durante o papo, Scooby disse que a dinâmica do contragolpe o pegou de surpresa. PA concordou. “E a gente estava contando que o contragolpe viesse da gente. Tanto do anjo quanto do indicado pela líder. Só que foi do mais votado. Eu pensei lascou, vai três da gente.”

Arthur, por sua vez, tentou tranquilizar os amigos e disse que não acredita que os dois sejam eliminados na próxima terça-feira (29). “De coração, só se eu estiver com uma visão de jogo muito errada, eu acho que não tem nenhuma chance de vocês saírem. De verdade. O outro paredão que você [Paulo André] foi, eu estava aflito de você sair”, afirmou o ex-Rebelde.

O paredão da semana

Paulo André, Pedro estão ao lado de Lucas no 10º paredão do “BBB 22″.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lina, que vive sua primeira liderança na casa, indicou PA. A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda.

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo por todos, exceto Paulo André. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertasse cinco bolas na cesta deixaria o paredão. Quem se deu bem foi Eliezer.