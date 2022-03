Paredão do ‘BBB 22′ é formado por Paulo André, Pedro Scooby e Lucas

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas estão no 10º paredão do “BBB 22″, que foi formado, neste domingo (27), durante o programa ao vivo, na Globo.

Tudo começou com Paulo André, que venceu a prova do anjo, neste sábado (26), imunizando Arthur Aguiar, que já tinha presenteado o atleta com duas imunizações. Em seguida, Linn da Quebrada, em sua primeira liderança, colocou Paulo André.

“Vou imunizar uma pessoa que, desde o início, tem o objetivo de proteger ela e todos ao redor. De fato, eu botei essa pessoa em risco. Esse anjo vai para o Arthur”, disse o atleta, que acabou virando alvo da líder.

A formação de paredão triplo teve ainda a votação da casa no confessionário, colocando os dois mais votados na berlinda do reality show da Globo. Nesta dinâmica, Lucas (6 votos) e Pedro Scooby (2 votos) também foram para a berlinda da 10ª semana do “BBB 22″.

Já Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas.

VOTOS DA CASA

Paulo André vota em Lucas; Douglas Silva vota em Lucas; Pedro Scooby vota em Lucas; Arthur Aguiar vota em Lucas; Gustavo vota em Lucas; Eslovênia vota em Douglas Silva; Eliezer vota em Lucas; Jessilane vota em Pedro Scooby; Lucas vota em Eliezer; Natália vota em Pedro Scooby.

PROVA BATE-VOLTA

A prova bate-volta foi disputada, ao vivo, por todos, exceto Paulo André, que foi indicado pela líder Lina. Na prova, Eliezer, Lucas e Pedro Scooby disputaram a prova no gramado da casa. Segundo Tadeu Schmidt, quem acertar cinco bolas na cesta ganha deixa o paredão e quem se deu bem foi Eliezer.

LINA NO TOP 10

Linn da Quebrada foi a primeira participante no Top 10 do “BBB 22″. A famosa venceu a prova do líder desta semana e conquistou o quarto mais desejado da casa e, também, a imunidade, além da oportunidade de mandar alguém para a eliminação.

No desafio, que durou mais de 17 horas, os moradores da casa do “BBB 22″, tinham que ficar grudados em um batom gigante. Na reta final, Linn ficou ao lado de Douglas Silva, André e Pedro Scooby, que acabaram desistindo da prova do líder.

Essa foi a primeira liderança da famosa no reality show da Globo. Durante o desafio, Pedro Scooby havia elogiado a determinação de Lina, classificando-a como “mulher guerreira”.

