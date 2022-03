Nova minissérie expõe mistérios sobre a morte de Lady Di

Depois dos recentes sucessos de ‘The Crown’ e de ‘Spencer’ em retratar a vida da princesa Diana, uma nova minissérie promete resgatar momentos cruciais que levaram à morte de Lady Di em 1997, após um acidente de carro em Paris. Intitulada ‘Quem matou Lady Di?’, a minissérie é produzida pela Headline Pictures e Itinéraire Productions.

O anúncio da nova série foi dado em primeira mão pela Variety, onde os produtores revelaram que o roteiro começa após o falecimento de Diana. Segundo o site da Variety, a minissérie irá “[desfocar] ficção e fatos históricos” e retratará um investigador francês e um fã britânico da princesa Diana que desenvolve um blog intitulado “Quem matou Lady Di?”

A série limitada será escrita pela roteirista Julien Lilti, que escreveu roteiros para programas como ‘Family Business‘, ‘Hippocrate’ e ‘Germinal’. Martine Monteil, uma oficial francesa que liderou a investigação sobre a morte da princesa Diana, também participará da produção da série.

De acordo com as informações divulgadas pela Variety, a série vai contar acontecimentos que se passaram após o acidente que vitimou Lady Di, Dodi Fayed e o motorista Henri Paul, “lançando luz sobre a investigação desafiadora e as conspirações selvagens que surgiram em todo o mundo após a tragédia”.

Um dos produtores executivos da Headline Pictures, Christian Baute, disse que a série “destacará a fabricação da primeira teoria da conspiração em larga escala”. Ele acrescentou: “Foi um momento decisivo que mudou a percepção da mídia sobre como transmitir e divulgar notícias”.

Ainda não há informações sobre quando a série começa a ser filmada e nenhum anúncio de elenco para quem pode interpretar Diana na série ainda foi feito. A produção se soma à longa lista daqueles que retratam a princesa no cinema e na televisão nos últimos anos.

