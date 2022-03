Robert Pattinson revela qual o seu pior dia filmando ‘The Batman’

Como o cavaleiro das trevas de Gotham City em ‘The Batman’, Robert Pattinson revelou alguns dos desafios de filmar o longa. Ao lado do diretor do filme, Matt Reeves, ele disse ao ScreenRant que estava prestes a ter uma “embolia”. Calma! Isso foi no sentido figurado, por isso as aspas.

Matt Reeves e Robert Pattinson falaram sobre os desafios dos longos monólogos sob a máscara do Batman. O que o diretor não imaginava é que seria bem complicado ultrapassar a barreira da máscara para levar o impacto emocional aos espectadores. Enquanto Reeves pedia “um pouco mais”, Pattinson confessou que estava próximo a ter uma “embolia”.

Em um momento específico no set de filmagem, Robert Pattinson disse que ficou um tanto quanto frustrado com o quão “teatral” precisou ser para que o objetivo emocional da cena fosse alcançado: ‘Como isso pode não ser suficiente? Estou exagerando. É ridículo.’ Isso aconteceu porque Reeves tem o costume de chamar os atores para assistirem como ficou sua atuação em algumas cenas. Nesta, em particular, após quarenta tomadas, Reeves conseguiu a emoção que desejava”, disse o ator.

Reeves afirmou que “graças a Deus eu tive Rob para trabalhar”, em elogio à união da técnica e da capacidade incrivelmente emocional do ator como poucos super-heróis conseguiram no passado.

‘The Batman’ estreou nos cinemas brasileiros no último dia 3 de março e, além de Robert Pattinson, o longa traz no elenco outros grandes nomes como Zoë Kravitz, como Selina (Mulher-Gato); Jeffrey Wright, como James Gordon; Andy Serkis, como Alfred; John Turturro, como Carmine Colin Farrell, como o Pinguim; e Paul Dano como o outro vilão, Charada.

Ben Affleck abandonou o roteiro

Segundo informações do ScreenRant, era Ben Affleck quem deveria dirigir, escrever e estrelar a nova saga do Homem-Morcego nos cinemas, mas ele acabou deixando o projeto e Pattinson foi escalado para o papel.