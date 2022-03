Euphoria: confira 21 curiosidades sobre Alexa Demie

Uma das séries de maior sucesso da HBO nos últimos anos, ‘Euphoria’, estreou no canal em 2019. Responsável por dar destaque à vários jovens atores, como Jacob Elordi, Sydney e Sweeney e Hunter Schaffer, a série lançou ao estrelato também Alexa Demie, a poderosa Maddy.

Muitas pessoas passaram a conhecê-la por seu incrível trabalho na série, mas a carreira de Alexa teve início muito antes, com trabalhos no cinema e no mundo da música. Por isso, reunimos aqui 21 curiosidades sobre a atriz de 31 anos que ganhou o coração de todo o mundo com seu jeito impetuoso e ousado.

Alexa Demie começou a escrever poesias com apenas 12 anos, em 2002;

Além de atriz, Alexa é também cantora e compositora;

Em novembro de 2016, Alexa lançou seu primeiro single chamado ‘Girl Like Me’;

Ela já contracenou com o ator norte-americano Lucas Hedges, nos filmes ‘Anos 90′ (2018) e em ‘Waves’ (2019), disponíveis na HBO Max e Netflix, respectivamente;

A mãe de Alexa, Rose Mendez, trabalha como maquiadora na MAC, detalhe já mencionado pela atriz em vídeos onde dá dicas de beleza;

Alexa iniciou sua trajetória no audiovisual no ano de 2014;

Sua estreia foi na curta-metragem ‘Miles’ (2015);

Ela também teve papéis na 4ª temporada de ‘Ray Donovan’ (2016) e na 3ª temporada de ‘Love’ (2018);

Além disso, Alexa também apareceu na série da Netflix, ‘The AO’, durante a segunda temporada, em 2019;

Participou do programa infantil ‘Brigsby Bear Adventures’, em 2017;

Também em 2017, estrelou no romance ‘To The Moon’, como Virgínia Dawson;

Alexa participou como convidada na canção ‘ATM JAM’ em 2013, sob a direção de Rony Alwin;

Ainda no mundo da música Alexa participou como diretora no clipe da canção ‘Talk Is Cheap’, juntamente com Natalie Falt, em 2018;

Ela também dirigiu o clipe de ‘Loves 2 U’, em 2021;

Foi convidada para uma participação no clipe da canção ‘Stargazing’, da banda The Neighbourhood, no ano de 2020;

Nascida em Los Angeles, Califórnia, Alexa foi criada pela mãe desde os oito anos de idade, mas a atriz afirma que tem um bom relacionado com o seu pai;

No entanto, em 2019 mudou judicialmente seu nome de Alexa Demie Wilson Vanerstrom para apenas Alexa Demie;

Alexa tem 1,68m de altura;

Nasceu no dia 11 de dezembro de 1990, sendo assim do signo de capricórnio;

Alexa pesa apenas 57 kg;

Por fim, a atriz sabe falar espanhol e inglês. Isso porque a sua mãe é mexicana.

