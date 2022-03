Esta é a série do Iraque que se passa no Rio de Janeiro e está viralizando na web

Uma série iraquiana está viralizando entre os internautas brasileiros nesta semana. Trata-se de “Samba”, uma produção do canal privado Al Sharqiya.

Falantes da língua portuguesa na Índia, no Marrocos ou na Turquia não é novidade para os espectadores das novelas brasileiras: “Caminho das Índias”, “O Clone” e “Salve Jorge” tiveram essa licença poética.

Mas e falantes do persa e do árabe pelas ruas do Rio de Janeiro?

Sim, em “Samba” isso acontece. E embora possa causar certa estranheza pelo idioma estrangeiro, a série foi totalmente gravada na capital fluminense. Todos os personagens brasileiros, sem menção alguma ao Iraque - embora o elenco seja totalmente iraquiano.

Leia também: 5 séries de TV que se passam na Cidade Maravilhosa

“Passeando pela deep web eu achei uma produção iraquiana que se passa no Brasil e estou maravilhado. Conheçam ‘Samba’, uma história de amor, suor e sacanagem num Rio de Janeiro árabe”, apresentou o jornalista Andrey Raychtock, em sua conta no Twitter.

Não demorou muito para o trailer da série viralizar, ultrapassando mais de 64 mil curtidas em menos de um dia.

Sabe as novelas da Glória Peres em que todo mundo na Índia dança o tempo todo e fala português?



Passeando pela deep webb eu achei uma produção iraquiana que se passa no Brasil e estou maravilhado



Conheçam SAMBA, uma história de amor, suor e sacanagem num Rio de Janeiro árabe pic.twitter.com/RmQRWytwfa — Andrey Raychtock (@araychtock) March 15, 2022

Ele explicou como chegou até a série iraquiana. “Começou com meu cérebro me despertando com a dúvida ‘por onde anda o Matraca?’”, questionou-se o jornalista, referindo-se ao personagem do ex-ator mirim Edmundo Albrecht na série “Bambuluá”, da TV Globo.

Raychtock descobriu que Albrecht trabalhou na produção de “Samba” - e foi assim que o jornalista chegou ao trailer da série iraquiana. Segundo o portal Albayan, ela foi criada como um especial para o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos.

A série conta a história de um traficante chamado Abboud Gonzalez, interpretado pelo ator Ayad Rhadi, que se apaixona por uma mulher, papel da cantora Dali. Ambos são artistas reconhecidos no Iraque.

A narrativa segue com Abboud tentando casar com sua amada, mas seus antecedentes criminais fazem com que o pai da moça e o ex-namorado dela, um jogador de futebol, rejeitem a ideia do casamento.

Leia também: Saiba quem é o brasileiro que estreia na quinta temporada de ‘Elite’