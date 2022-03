Rio 457 anos: 5 séries de TV que se passam na Cidade Maravilhosa

A Cidade Maravilhosa completa 457 anos de sua fundação nesta terça-feira (1). Sexta maior cidade das Américas, o Rio de Janeiro é o principal cartão-postal do Brasil.

Justamente por isso, a capital fluminense é sempre lembrada como cenário de diversas histórias, inclusive Brasil a fora. Sejam livros ou filmes, diversas produções escolheram o Rio como seu principal plano de fundo.

Confira 5 séries de TV que usaram o Rio de Janeiro como plano de fundo de suas narrativas.

Cidade Invisível

A série da Netflix é um sucesso recente da plataforma, produzido por Carlos Saldanha, diretor de “A Era do Gelo” e “Rio”.

Na história, Eric (Marco Pigossi), um policial ambiental começa uma investigação após encontrar um boto-cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro.

Ao longo do caminho, ele acaba descobrindo um mundo cheio de crenças e misticismos tradicionais do Brasil. Cuca, saci e diversos personagens do folclore do país aparecem na produção em uma nova roupagem.

A segunda temporada já está em produção, mas ainda não há previsão de estreia.

Rio Connection

Esta é uma futura série da Globoplay, em parceria com a Sony e a produtora Floresta. A produção é gravada em inglês e ambientada nos anos 1970.

A história segue três criminosos europeus que fugiram para o Brasil e transformam o Rio de Janeiro em um ponto de tráfico de heroína para os Estados Unidos.

Os protagonistas são estrelas internacionais, mas os brasileiros também dão as caras. Nomes como Marina Rua Barbosa e Renata Sorrah estão no elenco.

Ainda não há data definida de estreia, mas a previsão de lançamento é para este ano.

Coisa Mais Linda

Outra produção de época no Rio é “Coisa Mais Linda”, da Netflix. Dessa vez, os anos 1950 traz o nascimento da bossa nova.

A protagonista é Maria Luiza (Maria Casadevall), uma paulistana que abre um clube de música no Rio de Janeiro, após ser abandonada pelo esposo.

Além da bossa nova, o jazz e o samba também embalam os episódios. A série tem duas temporadas, já completas.

Dom

Produção da Amazon Prime Video, a série retrata a história verídica que acontece em meio à guerra às drogas no Rio de Janeiro.

Pedro Dom (Gabriel Leone), um rapaz de classe média, começa a usar cocaína ainda na adolescência. Ele se torna líder de uma gangue criminosa famosa.

Victor Dantas, seu pai, o denuncia às autoridades e entra no serviço de inteligência da polícia. A série conta com várias sequências de ação.

As Cariocas

Essa “vale a pena ver de novo”: a minissérie fez muito sucesso nas noites da Globo nos início da década passada. Ela está disponível no Globoplay, completa.

São 10 episódios, cada um com uma protagonista diferente, em bairros distintos da capital fluminense. Foi inspirada no livro de mesmo nome do escritor Sérgio Porto.

Estão no elenco nomes como Adriana Esteves, Fernanda Torres e Grazi Massafera.

Leia também: 5 séries sobre jornalismo para quem amou ‘Inventando Anna’