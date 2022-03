TikToker tira sarro da maquiagem de Robert Pattinson em ‘The Batman’ e viraliza

Se você assistiu a ‘The Batman’, que traz Robert Pattinson no papel do homem-morcego, pode ter feito a seguinte pergunta: “qual a utilidade da maquiagem negra nos olhos dele?”. Ou ainda: “quando ele faz essa maquiagem?”. Uma TikToker resolveu brincar com essa referência e subiu um vídeo na plataforma que já tem mais de 2,2 milhões de visualizações e cerca de 13 mil comentários. Veja também.

Vários usuários da rede social comentaram o vídeo. “Meu namorado e eu chegamos à conclusão que Alfred o ajudava na maquiagem”, escreveu um. “Agora sabemos o que Batman faz no tempo livre: fica olhando tutoriais de como se maquiar em 2 segundos”, escreveu outro.

Leia também: Diretor de ‘The Batman’ revela que série spin-off para HBO Max será sobre vilões

Sucesso de bilheteria

‘The Batman’, um filme de Matt Reeves, estreou dia 3 de março mundialmente e já arrecadou $ 463 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. A informação é do site especializado The Collider. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou $ 66 milhões no último final de semana e foi exibido em 26.353 salas de cinema. Nos demais países, a arrecadação já soma $ 224,7 milhões de dólares até agora.

Ainda de acordo com informações do Collider, em países como Arábia Saudita, Alemanha, Austrália, Coréia, Brasil, Espanha, França, Itália, Reino Unido e México, o desempenho do filme continua forte.

Em muitos mercados internacionais semelhantes, o filme continua à frente de outros filmes da Warner Bros., como ‘Liga da Justiça’, ‘Batman: Cavaleiro das Trevas’, ‘Mulher Maravilha’, Duna e Godzilla vs. Kong.