Diretor de ‘The Batman’ revela que série spin-off para HBO Max será sobre vilões

Enquanto todo mundo só fala em ‘The Batman’, afinal a estreia do tão aguardado filme (e esperado após várias datas adiadas por conta da pandemia) tem movimentado o cenário do entretenimento mundial. Sobre isso, já sabíamos que o diretor do longa, Matt Reeves, já havia dito que o filme seria a porta de entrada para diversas produções spin-offs, incluindo duas séries para a HBO Max: ‘Mulher-gato’ e ‘Gotham City PD’.

Mas, é sobre esta última produção que ele revelou uma informação importante. Em entrevista ao site especializado em entretenimento Games Radar, Reeves disse que eles tiveram que mudar um pouco os rumos dessa série.

Sabíamos anteriormente que ‘Gotham City PD’ seria ambientado no “Ano Um” da carreira de Batman e ocorreria antes dos eventos em ‘The Batman’. A trama seria baseada no que o filme traz um pouco: a anatomia da corrupção em Gotham City. Porém, o diretor Matt Reeves revelou que está planejando uma mudança de rumos e a série deve migrar para o universo do Arkham Asylum, lar de muitos personagens da galeria de inimigos de Batman.

“A coisa do GCDP, essa história meio que evoluiu, agora estamos nos movendo mais para o reino do que exatamente aconteceria no mundo de Arkham no que se refere ao nosso filme, e alguns dos personagens, novamente em suas origens que você faria, quase se inclinando para a ideia, é como um filme de terror ou uma casa mal-assombrada que é Arkham A ideia de, novamente do jeito que Gotham é um personagem no filme, eu realmente quero que Arkham exista como personagem, para que você entre nesse ambiente e encontre esses personagens de uma maneira que pareça realmente nova. E então, em nosso trabalho em Gotham, essa história começou a evoluir, e começou a parecer, ‘Espere, nós realmente devemos nos apoiar nisso.’ E é meio que para onde isso se foi”, disse ele.

Em outra entrevista, dessa vez ao podcast Happy, Sad, Confused, lançado na segunda-feira, 7, Reeves disse ainda que a série está suspensa, por enquanto. “Há uma série policial de Gotham, que na verdade foi suspensa. Não estamos trabalhando nisso agora”, disse ele.

Vale lembrar que a série passou por alguns problemas de desenvolvimento nos últimos meses e o produtor Terence Winter saiu da equipe em novembro de 2020 por diferenças criativas.