Este é o final explicado de ‘The Batman’

A estreia de ‘The Batman’ movimentou os cinemas do mundo. O longa, do diretor Matt Reeves, entrou no circuito mundial dia 4 de março e trouxe Robert Pattinson no papel do homem-morcego. O enredo do novo filme mostra Batman em seus primeiros anos como super-herói tendo que enfrentar uma Gotham cheia de corrupção, enquanto vilões atormentam a paz da cidade.

Matt Reeves já confirmou que o longa é o início de um novo universo do Batman na Warner Bros, com direito a uma trilogia de filmes e várias séries spin-offs.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Os minutos finais de ‘The Batman’ mostram Batman (Robert Pattinson) rastreando Charada (Paul Dano) e indo até o seu apartamento, uma residência cheia de quebra-cabeças. Mas, quando ele chega, o vilão escapou a poucos minutos. É quando a Polícia de Gotham encontra Charada em uma lanchonete na rua, fazendo um ponto de interrogação com a espuma de seu café e esperando silenciosamente por uma fatia de torta de abóbora.

Na prisão, Charada diz a Batman que seus planos não terminaram: várias vans em Gotham estão com bombas armadas e o objetivo do vilão é derrubar o paredão ao redor das cidades, fazendo com que as ruas sejam inundadas. Mas, Batman chega tarde demais: os moradores de Gotham atingidos se refugiam no Gotham Square Garden. Porém, no local também há seguidores de Charada, armados e prontos para assassinar a candidata a prefeita de Bella Reál (Jayme Lawson). Batman salva a vida de Bella Reál e consegue manter os cidadãos de Gotham a salvo.

A próxima cena mostra Oswald Cobblepot, o Pinguim (Colin Farrell), que parece ser o próximo vilão que estará na mira de Batman. Além disso, a cena final dá um spoiler sobre o futuro da franquia com Robert Pattinson, já que mostra Charada na prisão, lamentando sobre seu fracasso e sendo ouvido por um outro prisioneiro na cela vizinha.

Este outro prisioneiro é ninguém mais, ninguém menos que um personagem interpretado por Barry Keoghan, conhecido como “o prisioneiro Invisível de Arkham”. A risada dele no final dá uma pista de quem seria: Coringa.