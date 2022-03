Silvio Santos é condenado após fazer pergunta sobre sexo para criança

Por causa da pandemia, Silvio Santos está fora dos estúdios do SBT, onde grava o seu tradicional programa dominical. No entanto, suas atitudes antes do afastamento continuam repercutindo e o comunicador terá que arcar com algumas delas.

Recentemente, o famoso foi condenado pela justiça a pagar uma indenização de R$ 50 mil a uma menina que, em 2016, participou de quadro no “Programa Silvio Santos”, onde precisou responder a seguinte pergunta: “O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”.

Feita por Silvio Santos, a resposta valia R$ 1 mil. Na época, a questão inusitada foi recebida com incômodo pelos jurados do programa do SBT e, é claro, pela mãe da criança.

Segundo o UOL, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, relator do processo no Tribunal de Justiça, destacou na decisão que a pergunta causou “um imenso constrangimento” à garota, ressaltando que o episódio teve grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral.

Vale destacar que Silvio Santos e o SBT já haviam sido condenados em primeira instância e se defenderam no processo argumentando que a pergunta precisa ser analisada no seu contexto. A defesa ainda ressaltou que o programa não foi examinado na íntegra pela Justiça. As partes ainda podem recorrer.

No processo, a mãe da menina afirmou no processo que o episódio foi um “vexame” e pleiteava uma indenização por danos morais de R$ 998 mil, mas o Tribunal de Justiça confirmou os R$ 50 mil estipulados na decisão de primeira instância.

Falando em Silvio Santos, a expectativa é que ele volte ao SBT após a Páscoa. Até o momento, ele segue em Orlando, nos Estados Unidos, onde curte suas férias. Já Patrícia Abravanel segue comandando o “Programa Silvio Santos”.

No ano passado, a famosa comentou sobre o retorno do pai às gravações. “Eu vou te falar que no primeiro dia [das gravações] eu chorava de soluçar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não queria ver a Patrícia, eu queria ver o Silvio”, explanou.

