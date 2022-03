Jojo Todynho afirma que bebê ‘pode vir a qualquer momento’

Após ser envolvida em vários boatos de que estaria grávida antes do casamento, Jojo Todynho comentou sobre a possibilidade de engravidar em breve.

Casada com o militar Lucas Souza, a famosa revelou alguns planos para sua família. Em entrevista à Quem, ela disse: “Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar planejando. Se tiver que acontecer, acontece”, contou a funkeira.

Jojo falou ainda sobre os ataques e os boatos do fim do casamento: “As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tem que viver para mim e não para as pessoas. Tem muitas fake news, muito blá, blá, blá… Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus”.

Jojo Todynho e Lucas Souza se casam no Rio de Janeiro (Reprodução)

O desabafo continuou, e Jojo Todynho relembrou que os haters não pagam suas contas: “As línguas se batem, mas no final do mês, quando a conta chega para paga, ninguém paga o seu leite. Você que paga. Graças a Deus, estamos muito bem. Se as pessoas estão frustradas com o meu casamento, só tenho a dizer uma coisa: reclama com Deus porque o problema é seu”.

As declarações da cantora seguem a mesma linha de Lucas Souza, seu marido, que revelou as suas razões para excluir o seu perfil oficial, que já contava com mais de 600 mil seguidores. Segundo ele, a postura das pessoas referente ao seu casamento com a funkeira motivou a saída do Instagram.

“Não quero que as pessoas interfiram no meu pensamento, no meu relacionamento. Falei para a Jojo para a gente parar de expor um pouco nosso relacionamento no Instagram. E vou parar também de ficar lendo comentários, dando atenção para as pessoas. Vou interagir com as pessoas que gostam de mim”, acrescentou o militar.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Lucas também falou sobre a maneira que os comentários dos haters, que bombardearam suas postagens com comentários maldosos, desde que seu envolvimento com Jojo Todynho foi revelado.

“Resolvi desativar as redes sociais por um tempo porque, às vezes, os comentários das pessoas estavam me afetando. E eu estava confundindo as coisas, começando a mexer no meu psicológico. Isso porque eu era uma pessoa que estava acompanhando, lendo os comentários, algumas mensagens que me mandavam por direct...”, explicou o oficial do exército.

A saída do marido de Jojo do Instagram aconteceu em fevereiro deste ano. Na época, o oficial do exército denunciou os ataques de ódio que vinha sofrendo em um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações.

