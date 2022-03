Antes de estrear em ‘Pantanal’, Juliana Paes encerra contrato com a Globo

Juliana Paes anunciou, nesta quarta-feira (09), que encerrou o seu contrato com a Globo. Agora, a famosa não fará mais parte do casting fixo da emissora, mas poderá ser contratada por obra.

Em seu perfil no Instagram, Juliana comentou sobre o fim do ciclo na Globo:”21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra”.

Juliana Paes como a personagem Bibi Perigosa, em 'A Força do Querer' Divulgação/TV Globo

Segundo ela, a decisão não foi tomada repentinamente: “Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção. Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos”.

Na foto, Juliana Paes aparece segurando o crachá da Globo e expressou sua gratidão: “Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo”.

Mesmo sem contrato fixo, Juliana Paes estará no remake da novela “Pantanal”, que estreia em março, no horário nobre. No folhetim, ela interpreta Maria Marruá, mãe da protagonista Juma, vivida por Alanis Guillen.

Juliana Paes estará no remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução)

Em um vídeo, divulgado na internet, Juliana Paes e Enrique Diaz aparecem em cenas quentes da trama que irá substituir “Um Lugar ao Sol”, na Globo. Nas imagens eles estão fazendo sexo no rio.

Juliana Paes também segue divulgando a novela em alguns programas da Globo e falando sobre os bastidores. No “Altas Horas”, a famosa comentou sobre o andamento das gravações.

“Estamos entre idas e vindas nas gravações e lá, saiu do banho, já está suando pingando, mas é um calor maravilhoso, um calor humano principalmente, com uma equipe maravilhosa que está ajudando a gente lá. A estrutura para gravar nos lugares que a gente quer… ficamos em fazenda, tem peões, a turma toda, volto para cá e fico com saudades”, contou a famosa.

