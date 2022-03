No ‘Mais Você’, Jade explica por que apelou para caridade em discurso no ‘BBB’

Jade Picon participou na manhã desta quarta-feira (9) do tradicional Café com Eliminado do “Mais Você”, na TV Globo, e explicou por que apelou para a caridade em seu discurso de permanência no “BBB 22″. A influenciadora digital foi a sétima eliminada do reality show.

No último domingo (6), após a formação do paredão, Jade disse que, se ganhasse o programa, doaria o valor total do prêmio para cinco instituições de caridade. A promessa, vindo de ex-sister que já é milionária, não pegou nada bem.

“Muita gente discordou do seu discurso de permanência, acharam apelativo. Não só dentro da casa, como já foi dito para você, mas fora da casa também”, disse a apresentadora Ana Maria Braga.

Jade se defendeu: “Foi o que eu falei no jogo da discórdia, né? Eu sei muito bem a imagem que é criada a partir de mim. De mimada, de ‘o que essa garota está fazendo no programa’. Foi um momento em que eu quis demonstrar que o prêmio para mim não seria o dinheiro, seria a experiência, o que eu poderia ganhar a partir dali”, afirmou. “Eu queria usar tudo isso como um veículo para ajudar. Pegar o dinheiro e doar. Senti a necessidade de expor isso”, continuou.

“Mas naquele momento não parecia apelativo? Aquele não era um momento de você justificar a sua permanência na casa?”, retrucou Ana Maria.

“É, então. Vendo agora, de fora, é isso. No momento, me pareceu que era o certo a fazer. Foi o que eu senti vontade de falar. Mas agora, olhando, eu realmente podia ter falado outra coisa”, concluiu a ex-sister.

Assista:

Jade fala sobre seu discurso de permanência. #BBB22 #MaisVocê JADE NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/eS20nm3Zlj — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 9, 2022

Desculpas de Laís a Arthur

Ainda durante o papo com Ana Maria nesta manhã, Jade se mostrou surpresa ao ver um vídeo do momento em que a amiga Laís pede desculpas a Arthur Aguiar após o jogo da discórdia.

“Me surpreende ver isso da Laís, porque se você pegar a imagem dela chegando no quarto e falando ‘conversei com o Arthur’, você vê que ela fala de um jeito diferente. Ela não falou que pediu desculpas pra ele, entende? Então me surpreende ver esse vídeo”, disse a influencer.

Sem abraço

Jade explicou ainda por que não cumprimentou Arthur ao deixar o programa. “Eu não sentia vontade nem abertura de dar um abraço nele, de falar tchau. A gente tinha rivalidade, foi resolvido e a gente trocou as palavras de ‘é isso, lá fora a gente se acerta’ e acabou.”

Apesar dos desentendimentos dentro da casa no “BBB 22″, Jade disse que, na vida real, a relação dos dois deve tomar um rumo diferente. “Lá dentro eu tinha claro que tem o jogo e tem a vida aqui fora. Com certeza aqui fora a gente vai conversar, porque o jogo fica pra trás, mas lá dentro não tinha como eu fazer diferente, tinha uma rivalidade direta”, garantiu a ex-sister.