Jade promete doar prêmio do ‘BBB 22′ para caridade; web dispara: ‘ridícula’

Durante seu discurso para convencer os telespectadores de que merece permanecer no “BBB 22″, Jade Picon prometeu doar todo o valor do prêmio para instituições de caridade.

“Vou começar pelo óbvio. Eu quero muito ficar. Essa está sendo a melhor experiência da minha vida, de longe, mas também sei que não basta querer, tem que fazer por merecer. E eu acredito que eu tenha feito isso aqui. Me joguei, tenho enfrentado tudo com muita coragem, tenho sido muito coerente com meu jogo, sem medo de nada e seria muito pra mim poder usar toda essa minha experiência para ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando um milhão e meio para cinco instituições diferentes brasileiras”, disse a influenciadora digital.

A promessa pareceu, para muitos, apelação. Foram muitos os comentários no Twitter, e o termo “ridícula” apareceu entre os mais citados na manhã desta segunda-feira (7).

Confira:

Em sua fala, Jade ainda estourou o tempo e pediu “Fora Arthur”. Tadeu Schmidt alertou: “Precisamos interromper agora para termos o mesmo tempo para todos, para sermos justos”, disse o apresentador.

Sétimo paredão do ‘BBB 22′

Jade está no sétimo paredão do “BBB 22″ ao lado do inimigo declarado, Arthur Aguiar, e Jessilane. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

No programa ao vivo, o anjo Arthur imunizou Paulo André, mais conhecido como PA. O líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação. Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

A formação do paredão começou no sábado (5), durante o programa ao vivo, na Globo, quando Jade atendeu o big fone e foi direto para a berlinda. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Jade, Arthur e Gustavo disputaram a prova bate-volta. Jessi não participou, que que foi indicada para o paredão do “BBB 22″ pelo líder Scooby.

Na prova, os três participantes precisavam lançar bolas em “caixas” com numerações diferentes. Os brothers fizeram um sorteio e Gustavo foi o primeiro a jogar, Arthur foi o segundo e Jade foi a terceira.

Ao todo, eles tiveram seis rodadas, sendo que, na última, a bola na caixa “72h de proteção” valeria o dobro de pontos. No final, Gustavo deixou o paredão.